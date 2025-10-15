При варки яиц в воду нужно добавить один ингредиент, который точно есть на вашей кухне.

Не каждый раз удается сварить яйца так, чтобы они хорошо чистились. А для этого, оказывается, существуют некоторые хитрости, пишет Express.

Издание рассказало о лайфхаке, который продемонстрировала в соцсети блогер Керри Велпдейл, рецепты которой публиковались в программе BBC Good Food. В своем видео она показала, что для легкой чистки яиц надо всыпать в воду разрыхлителя или соды.

Автор контента говорит, что когда вода закипит, прежде чем класть в нее яйца, надо всыпать в кастрюлю одну чайную ложку разрыхлителя, затем осторожно положить туда яйца и накрыть крышкой.

Как только яйца сварятся - Велпдейл по одному их вынимает, разбивает о край кастрюли и легко снимает скорлупу пальцами.

"Кто еще ненавидит бороться с вареными яйцами, которые просто не чистятся? Вот лучший лайфхак: добавьте 1 чайную ложку разрыхлителя (или пищевой соды) в воду во время кипения - и скорлупа практически соскользнет", - написала она в своей заметке.

Издание привело и другие советы, которые помогут справиться с очисткой вареных яиц. Так, отмечается, яйца, которым уже несколько дней, легче чистить, чем свежие, поскольку они имеют меньший кислотный уровень pH, поэтому белок не так сильно прилипает к внутренней оболочке скорлупы.

Также только что сваренные яйца целесообразно класть в холодную воду. Шеф-повар Кристофер Кимбалл, соучредитель America's Test Kitchen и Cook's Country, называет ледяную воду "святым Граалем" для идеальной чистки яиц.

"Святой Грааль - это варить яйца в течение восьми минут и 40 секунд, а затем поместить их в ледяную ванну на три минуты. И каждое яйцо - не 80 процентов, не 90 процентов - а каждое яйцо будет легко почистить", - заверил эксперт.

Ранее УНИАН рассказывал, почему яйца нельзя хранить в дверце холодильника. По словам экспертов по пищевым продуктам, для яиц важно поддержание постоянной температуры, а если холодильник часто в течение дня открывать, то в дверце температура будет не стабильна. Поэтому лучше всего держать яйца на полке в холодильнике.

Вас также могут заинтересовать новости: