Причин может быть масса, мы собрали самые распространённые.

USB-кабели, зарядки и порты ведут себя по-разному, и в итоге устройство иногда просто отказывается получать питание. Основные причины сводятся к нескольким понятным сценариям, которые собрали в Pocket-lint.

Повреждённый кабель или разъём

Если у провода оголены жилы, видны заломы или разъём погнут - это почти гарантированное объяснение, почему зарядка не идёт. Такие аксессуары лучше сразу выбрасывать.

Недостаточная мощность адаптера или порта

USB-C создаёт ощущение полной совместимости, но разница в ваттах огромная. Ноутбук, которому нужно 240 Вт, не зарядится от 30-ваттного адаптера, максимум будет медленнее разряжаться. USB-A традиционно слабее и часто ограничен 2.5-18 Вт, поэтому смартфоны через такие порты заряжаются мучительно долго. Порты на ноутбуках и в автомобиле тоже могут отличаться по мощности, даже если выглядят одинаково.

Грязный разъём или засорённый кабель

Если кабель долго лежал без дела или его носили в кармане или рюкзаке, разъём может забиться пылью и ворсом. В таких случаях помогает аккуратная чистка сжатым воздухом или салфеткой. Жидкости, зубочистки и любые острые предметы лучше исключить, контактные площадки легко повредить.

Неисправный кабель, адаптер или порт без видимых повреждений

Даже внешне идеальный кабель может быть с дефектом. Аксессуары содержат микросхемы для регулировки питания, и при сбоях устройство может блокировать заряд. Чтобы понять, где проблема, обычно приходится менять аксессуары местами, пробовать другой порт или зарядку, подключать гаджет к другому устройству.

Ошибки настройки или проблемы с драйверами на компьютере

На ПК зарядку может блокировать софтом. В Windows это чаще всего решается через настройки электропитания или обновление драйверов. Иногда требуется вручную установить ПО с сайта производителя.

