Стивен Хокинг прославился как автор множества революционных открытий в области космических знаний и уже в возрасте около 30 лет обладал научной степенью и членством в Лондонском королевском обществе. Тем не менее, мало кто знает, что в биографии великого ученого есть и не менее интересные факты.

Каким был Стивен Хокинг в молодости - происхождение и семья

На генеалогическом древе Хокинга уже с XIX века зрели плоды интеллигентности и предпринимательства - его именитый прадед родом из Йоркшира в свое время имел собственный "бизнес" - он скупал земли, где можно было развивать сельское хозяйство, но в начале 20 века состояние экономики в этой отрасли стало весьма плачевным, из-за чего влиятельный человек превратился в банкрота. Семью от голода и нищеты спасла прабабушка Стивена Хокинга, которая переоборудовала жилой дом в школу. Несмотря на сложное финансовое положение, Хокинги смогли дать своему сыну хорошее образование, поэтому отец будущего ученого Фрэнк окончил Оксфордский университет и стал специалистом в области тропической медицины. Мать физика-теоретика - Изабель Эйлин Уокер - окончила то же учебное заведение, но по другой специальности - она выбрала экономику.

Уже после начала Второй мировой войны, а именно 8 января 1942 года, у четы Хокинг родился сын - Стивен Уильям, который сызмальства воспитывался по канонам "высшего общества", к коему относили себя Фрэнк и Изабель. Они считали, что во многом превосходят других людей в интеллектуальном плане, и так же приучали думать сына. Они точно знали, кто такой Стивен Хокинг - талантливый сын талантливых родителей.

Спасаясь от немецких бомбардировок, отец Хокинга принял решение увезти семью из Лондона, а в 1950-м его карьера пошла вверх. Фрэнк стал руководителем отдела паразитологии в Национальном институте медицинских исследований, Сент-Олбанса но даже несмотря на профессиональный рост, родители Хокинга не смогли обеспечить своим детям, которых через несколько лет уже было четверо, богатую и сытую жизнь. Дома у них всегда было холодно, потому что Фрэнк и Изабель экономили на отоплении, советуя Хокингу, его младшим сестрам и приемному брату, одеваться теплее. Соседи воспринимали семейство Хокингов как несколько эксцентричное - Фрэнк и Изабель с детьми жили в большом, но неухоженном доме, при том, весьма скромно, а передвигались на обыкновенном лондонском такси, переоборудованном под автомобиль для путешествий.

Первая жена Хокинга Джейн написала мемуары под названием "Travelling to Infinity: My Life with Stephen", где рассказала об этих поездках. Она вспоминала:

Дети Хокингов укладывались на пол этого лондонского такси, чтобы одноклассники их не увидели.

Джейн точно знала, о чем говорит - она, как и ее будущий муж, была из небогатой семьи, из-за этого часто терпела насмешки от других учеников.

Каким был и о чем мечтал Стивен Хокинг до болезни

В школе будущий космолог учился "спустя рукава" - намеренно пропускал занятия, получал низкие отметки и постоянно ссорился с преподавателями, несмотря на то что работы его были отнюдь не бездарными - юному гению "мешал" его незаурядный интеллект, из-за которого большинство дисциплин и методик преподавания Хокингу казались скучными.

Чуть ли не единственным учителем, который произвел неизгладимое впечатление на юное дарование, стал Тигран Тахта - математик армянского происхождения. Он предлагал ученикам на уроках собирать компьютеры из частей разных устройств - часов, телефонного коммутатора и других. Хокинг позже говорил, что именно Тахта вдохновил его на занятия математикой - будущий ученый стал всерьез увлекаться научными предметами.

Когда пришло время поступать в колледж, Фрэнк был обеспокоен выбором сына - он считал, что математику не найдется работы и предложил изучать медицину. Хокинг-младший настоял на своем и записался на курс физики и химии, потому что математику изучать тогда Стивен не мог.

Своенравие Хокинга проявилось и в период учебы в Оксфорде - для того чтобы стать аспирантом в области космологии и учиться в Кембриджском университете, студент должен был получить диплом первой степени. Академические показатели Хокинга привели к тому, что он не был уверен в своем успехе, так что, был вынужден сдавать дополнительный устный экзамен. Когда будущий ученый это понял, он пошел ва-банк и поставил экзаменаторам условие - или они дают ему первую степень, и он уходит в Кембридж, или ему присуждается вторая степень, и тогда он остается в Оксфорде дальше, и там же будет писать диссертацию. Преподаватели рассмеялись, но признали интеллект и находчивость Хокинга, утвердив для него диплом с необходимой степенью.

Неизлечимо живой Стивен Хокинг - супруга, дети, жизнь вне науки

Здоровый Стивен Хокинг строил большие планы на будущее, но в период учебы в Кембридже ему был поставлен страшный диагноз - болезнь Лу Герига. В возрасте 21 года будущий автор множества открытий услышал, что жить ему осталось несколько лет. Все цели и мечты рухнули в одночасье, Хокинг впал в депрессию, закрылся от социума и морально готовился к скорой кончине.

Светом в конце тоннеля несложившейся жизни для Хокинга стала его первая жена Джейн, с которой он был знаком еще со школы, но сблизились и начали встречаться молодые люди только в 1962-м на студенческой вечеринке. Именно она, прекрасно зная о неизлечимости его болезни, в 1965 году вышла за него замуж, хотя и, в основном, по настоянию отца. Фрэнк считал, что несмотря на стремительное развитие, заболевание не передается по наследству, а это значит, что Стивен и Джейн должны как можно скорее пожениться и родить детей - пара последовала совету.

Так Джейн Уайлд стала женой молодого ученого и приняла на себя груз обязанностей, которые сможет вынести далеко не каждая женщина. Она мыла, кормила и постоянно размещала мужа в инвалидном кресле, а еще вынуждена была регулярно извиняться перед друзьями и знакомыми за раздражительность Стивена, который из-за болезни стал совершенно невыносимым в общении. Особенно тяжелыми для пары были постоянные приступы удушья, с которыми Хокинг вынужден был бороться сам.

Однако несмотря на ухудшающееся состояние здоровья Стивена, пара смогла обзавестись тремя детьми - 1967 году родился Роберт, в 1970-м - Люси, а спустя 9 лет на свет появился малыш Тимоти. В начале 80-х брак начал "трещать по швам", и Джейн начала искать Хокингу замену. Она хотела мужчину, который после смерти Стивена позаботиться о семье. Долго искать не пришлось - новым возлюбленным женщины стал Джонатан Джонс, который был давно в нее влюблен.

Интересно, как в этой ситуации поступил Стивен Хокинг - болезнь настолько измучила его, что он сыграл необычную роль в сложной динамике личных отношений. Когда Джонс решил, что он доставляет слишком много неудобств своей женщине, и ушел от нее, именно Хокинг уговорил мужчину вернуться обратно. Занятно, но эксцентричное поведение ученого этим не окончилось - спустя несколько лет он заинтересовался одной из своих медсестер Элейн Мейсон, а в 1990-м развелся с Джейн и женился второй раз. Спустя несколько лет Хокинг и Мейсон тихо разошлись, а ученый снова сблизился со своей первой женой и детьми. В 2007 году Джейн Хокинг напишет книгу под названием "Travelling to Infinity: My Life with Stephen", где расскажет о взлетах, падениях и невероятной жизни с великим человеком.

14 марта 2018 года Стивен Уильям Хокинг ушел из жизни, оставив после себя наследие в виде множества научных теорий, троих детей и незабываемых воспоминаний для всех, с кем он был знаком. Прах ученого захоронили 31 марта 2018 года между могилами двух гениальных ученых - Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина, а на могильном камне написали "Здесь лежит то, что было смертным для Стивена Хокинга 1942-2018", добавив самое известное уравнение ученого - S=k4l2PA.

