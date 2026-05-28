С чем есть помидоры, чтобы они защищали сердце: диетологи назвали простые сочетания

Диета, богатая помидорами, может снизить риск развития инсульта на целых 26% и ишемической болезни сердца – на целых 13%. Давно известно, что содержащийся в помидорах ликопин обладает множеством полезных для здоровья свойств. Достаточно объединить помидоры с несколькими ингредиентами, чтобы получить настоящий щит против болезней кровеносной системы.
С чем лучше всего есть помидоры? Ликопин, содержащийся в помидорах, является сильным антиоксидантом. Чтобы извлечь из него пользу, необходимо правильно приготовить помидоры и совместить их с несколькими продуктами, которые усилят его действие. Благодаря этому вы возьмете из помидоров все самое полезное и приготовите блюдо, защищающее ваше сердце и кровеносную систему, пишет Teraz Gotuje.
Помидоры легко доступны везде в Европе. В летний период мы можем выбирать самые разные сорта: от бычьего сердца, малиновых, клубничных, сливок, лимы до самых разнообразных по цвету коктейльных томатов (черри).
Их охотно используют для приготовления всевозможных томатных соусов, супов, а также салатов.
Почему стоит есть помидоры
Эти овощи содержат много ценных для здоровья веществ. Самое важное из них – ликопин. Это соединение из группы каротиноидов – той же самой, к которой относится бета-каротин.
Оно обладает мощным антиоксидантным действием. Защищает организм от окислительного стресса, который отвечает за целый ряд метаболических и нейродегенеративных заболеваний. И это еще не все.
Ликопин, содержащийся в помидорах:
- тормозит окисление холестерина ЛПНП, то есть не позволяет холестерину превратиться в атеросклеротические бляшки. Следовательно, обладает противоатеросклеротическим действием;
- защищает кровеносные сосуды от кальцификации;
- снижает кровяное давление;
- защищает кости от потери костной массы – этому особенно подвержены женщины после менопаузы;
- улучшает фертильность у мужчин;
- оказывает омолаживающий эффект – защищает кожу от вредного воздействия УФ-излучения.
Ликопин отвечает за красный цвет помидоров. По этой причине наибольшее его количество содержится в красных и зрелых сортах. В желтых и зеленых помидорах присутствует ничтожно малое количество ликопина.
Помидоры также являются богатым источником калия. Это стоит запомнить, поскольку, согласно исследованиям, мы потребляем его в два раза меньше, чем должны. Калий – еще одно питательное вещество, которое защищает кровеносную систему и сердце.
Его дефицит увеличивает риск артериальной гипертензии и способствует нарушениям работы сердца. Кроме того, вы можете ощущать онемение конечностей и судороги, а также повышенную сонливость, рассеянность внимания или ухудшение настроения.
Исследование, проведенное среди мужчин среднего возраста, связало низкий уровень ликопина и бета-каротина в крови с повышенным риском сердечных приступов и инсультов.
В меньших количествах эти овощи поставляют витамин C и клетчатку. Многих людей на диете для похудения также радует то, что они низкокалорийны. Один средний помидор дает всего 25 ккал.
В каком виде лучше всего есть помидоры
Богатый состав помидоров – это, однако, еще не все. Чтобы полностью воспользоваться их ценными оздоровительными свойствами, их необходимо правильно подготовить. Ликопин гораздо лучше усваивается организмом, если помидоры мелко нарезанны, а еще лучше – перетерты. Таким образом, всевозможные пюре, соки и соусы поставляют этого вещества больше всего.
Вторым фактором, повышающим усвояемость ликопина, является тепло. Поэтому перед подачей стоит подвергнуть помидоры легкой термической обработке. К счастью, содержащийся в помидорах калий устойчив к высокой температуре, поэтому он не разрушится.
Только витамин C, который является веществом, чувствительным к температуре выше 40°C, может разрушиться. Если вы хотите, чтобы помидор обеспечивал вас этим витамином, лучше всего есть его в сыром виде. К счастью, витамин C доступен в гораздо большем количестве других продуктов, так что вам не придется беспокоиться о его дефиците.
С чем лучше всего есть помидоры, чтобы они были питательными
Ликопин, содержащийся в помидорах, является жирорастворимым компонентом. Чтобы повысить его усвояемость, добавьте в томатный соус ложку растительного масла. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся, в частности, в оливковом масле, проявляют такое же кардиопротекторное действие, как и ликопин, благодаря чему вы усилите его эффект.
К помидорам также стоит добавлять источники витамина E, например, тыквенные семечки, орехи или то же растительное масло. Этот витамин защищает ликопин от окисления.
Некоторые пищевые продукты тоже обладают противоатеросклеротическими свойствами, и к тому же отлично подходят к помидорам. Используйте в своих блюдах чеснок и лук, которые дополнительно позаботятся о вашем иммунитете, а также рыбу, богатую жирными кислотами омега-3. Такие блюда не только чудесны на вкус, но и защищают ваше сердце.
