Чакская филломедуза обитает в регионах Аргентины, Боливии, Парагвая и Бразилии.

Существует одна необычная лягушка, которое создает свой собственный солнцезащитный крем, выделяя воскообразное вещество. В BBC Wildlife Magazine рассказали, что известно о чакской филломедузе (Phyllomedusa sauvagii).

Отмечается, что чакская филломедуза является одним из видов древесных лягушек, обитающих в лагунах и прудах. Она известна своими очень гибкими конечностями и большими пальцами, которые используются для нанесения воскообразного вещества, выделяемого кожей, чтобы защитить себя от солнечных лучей.

В издании поделились, что чакская филломедуза обитает в регионах Аргентины, Боливии, Парагвая и Бразилии. Основным ареалом обитания этого вида является обширная и сезонно засушливая экосистема Гран-Чако.

Видео дня

В отличие от многих других лягушек, чакская филломедуза не обитает возле воды. Обычно она проводит большую часть своей жизни, сидя на деревьях и кустарниках.

Чтобы предотвратить обезвоживание под палящим солнцем в засушливые сезоны, чакская филломедуза выделяет из своей кожи густую восковую субстанцию. После чего она аккуратно распределяет это покрытие по всему телу. В этом веществе содержится природный опиоидный пептид дерморфин, который примерно в 40 раз сильнее морфина.

В издании добавили, что чакская филломедуза также демонстрирует необычное для лягушек поведение - она передвигается целенаправленно, почти как обезьяна, и редко прыгает.

Кроме того, чакская филломедуза ведет ночной образ жизни. В основном она питается насекомыми и другими мелкими беспозвоночными.

Как лягушки перехитрили одно из самых смертоносных вымираний на Земле

Ранее ученые из Бристольского университета выяснили, как группе темноспондильных удалось выжить во время массового пермского вымирания. Для этого исследователи изучили 100 ископаемых этой группы, проанализировав размеры их тела, зубы и особенности черепа.

Результаты исследования показали, что успех выживания заключался в их приспособляемости. По словам ученых, темноспондильные являются универсалами. Они могут питаться разнообразной добычей в пресноводной среде обитания.

Вас также могут заинтересовать новости: