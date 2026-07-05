Одна ошибка может испортить одежду: как правильно выбрать режим на утюге

По словам экспертов, некоторые ткани не следует гладить ни на каком режиме.

Каждый утюг выглядит по-своему, но все они выполняют одну и ту же задачу. Однако если выбрать неправильный режим, то можно повредить или даже испортить одежду. Поэтому, как пишет Southern Living, важно знать, что означают все режимы на вашем утюге.

"Большинство утюгов имеют шкалу с настройками температуры от низкой до высокой. Другие используют цифры или одну, две и три точки. Цифра 1 или одна точка соответствует самой низкой настройке температуры, тогда как самая высокая цифра или три точки указывают на высокую температуру", - объясняется в материале.

В то же время на некоторых утюгах типы тканей указаны на регуляторе, чтобы помочь вам выбрать подходящий режим. Поэтому, если вы сомневаетесь, лучше всегда начинать с самой низкой возможной температуры. Если вам не удается разгладить складки, постепенно повышайте температуру.

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Эксперты назвали несколько общих рекомендаций относительно того, какие режимы использовать в зависимости от типа ткани:

Хлопок и лен

Лен и 100-процентная хлопок - самые прочные ткани, но при этом они очень склонны к образованию складок. Для глажки хлопка и льна используйте высокую температуру. Чтобы устранить стойкие складки, гладьте одежду, пока она ещё немного влажная, или используйте много пара.

Шерсть

Многие шерстяные свитера и изделия можно гладить на среднем режиме. Сначала нужно увлажнить шерсть, опрыскав её водой или воспользовавшись паром. Перед глажкой придайте свитеру нужную форму и гладьте осторожно, чтобы не смять и не растянуть волокна.

Синтетика

Некоторые синтетические ткани, например, нейлон, очень чувствительны к высоким температурам, поэтому их следует гладить на низком режиме. Прежде чем нагревать утюг, проверьте этикетку на одежде. Если на ней указано "гладить в холодном режиме, если необходимо", это означает, что следует использовать самый низкий возможный режим.

"Для полиэстера, вискозы и их смесей используйте режим "синтетика" или начинайте с низкой температуры и, при необходимости, постепенно увеличивайте её до средней. Рекомендуется вывернуть синтетические ткани наизнанку и использовать прогладительную ткань или хлопковую футболку, вместо того чтобы прикладывать утюг непосредственно к ткани. Если вы не уверены, безопасно ли гладить, воспользуйтесь паровым утюгом", - советуют в материале.

Шёлк, атлас и кружево

Такие деликатные ткани следует гладить при низкой температуре. Если ткань не предназначена для машинной стирки, использование пара редко является хорошей идеей, ведь это может оставить водяные следы. С шелком лучше не рисковать - перед глажкой выверните его наизнанку и используйте гладильную ткань.

Ткани, которые не следует гладить

Некоторые ткани не следует гладить ни на каком режиме, ведь это может их повредить. К ним относятся бархат, пайетки, бисер, кожа, плиссированные юбки и любые ткани с выраженной фактурой.

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