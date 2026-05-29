Под автомагистралью в Италии обнаружили древние храмы и загадочные надписи: что они означают

Строители, работавшие над строительством автомагистрали в Италии, обнаружили остатки древнего святилища, что стало поводом для проведения археологических исследований. Об этой находке сообщило Итальянское управление по вопросам археологии, изобразительного искусства и ландшафта, передает Fox News.

Святилище было обнаружено в городе Понсо, расположенном примерно в 72 км к юго-западу от Венеции. Строители из компании Veneto Strade S.p.A. строили новую дорогу от Борго-Венето до Карчери, когда обнаружили это место, которое датируется V веком до н. э.

Первые артефакты были найдены во время проведения работ по разминированию, связанных с войной.

Позже археологи обнаружили большие прямоугольные фундаментные сооружения, которые, как считается, были храмами, а именно одно, которое, скорее всего, было окружено колоннами.

"Хотя некоторые надписи были на латыни, гораздо больше было написано венетским письмом - древним языком, которым пользовался народ венетов в северо-восточной Италии до римского господства", - добавили в материале.

По словам представителей властей, многие из камней с надписями "были, вероятно, повторно использованы в мощеном полу, назначение которого до сих пор остается неизвестным, тогда как некоторые остались на своих первоначальных местах".

"Судя по доказательствам, которые сейчас изучаются, мощение, вероятно, было построено в I веке н. э. По мере продолжения раскопок появились новые большие прямоугольные фундаментные сооружения, которые можно идентифицировать как храмы. По мере продолжения раскопок появились новые большие прямоугольные фундаментные сооружения, которые можно идентифицировать как храмы; одно из них имеет признаки периптерального храма, окруженного со всех сторон рядом колонн", - добавили в сообщении.

На фото с места раскопок можно увидеть древние венетские надписи, а также частично засыпанные фрагменты колонн и каменные блоки, которые, как считается, являются частью храмового комплекса.

В то же время некоторые надписи имеют "вотивный характер", что означает, что они, скорее всего, служили религиозным целям.

По мнению археологов, в древности эту территорию затопила одна из ветвей реки Адидже. Представители властей добавили, что предыдущие находки свидетельствуют о "непрерывности использования и трансформации с течением времени, а не о запустении".

"Похоже, что этот участок сохранял важную функцию и в римские времена, хотя это выражалось в других формах и культурных рамках, чем в предыдущей фазе", - отметили в заявлении.

В настоящее время ученые активно изучают эту территорию. Такая находка пополняет все более длинный список недавних археологических открытий по всей Италии.

Другие находки ученых

Як писав УНІАН, в Єгипті через 94 роки знайшли другу половину легендарного єгипетського колоса. Зокрема, археологи виявили вапняковий торс заввишки до чотирьох метрів, що лежав обличчям донизу в землі.

Також повідомлялося, що в затонулому кораблі, якому 400 років, виявили контрабанду на велику суму. Як виявилося, корабель перевозив шведські гармати та срібні злитки з території сучасної Болівії, що може свідчити про незаконну торгівлю на атлантичному узбережжі Європи.

