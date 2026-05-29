Чудо инженерии: на проезд по самому длинному в мире мосту понадобится 40 минут

Этот уникальный мост над морем сократил бывшую часовую поездку на пароме до каких-то 40 минут на машине.

Мост Гонконг – Чжухай – Макао протяженностью 55 километров через дельту Жемчужной реки является самым длинным морским переходом в мире из когда-либо построенных. Он соединяет южнокитайские города Гонконг, Чжухай и Макао. На строительство этого сооружения длиной 55 километров ушло девять лет работы, а ориентировочная стоимость составила около 15 миллиардов фунтов стерлингов (около 770 миллиардов гривень).

Мост кардинально сократил время в пути между тремя городами, превратив то, что раньше было часовой поездкой на пароме, примерно в 40-минутную поездку на автомобиле, пишет Mirror.

Переход представляет собой часть более масштабной программы по укреплению транспортных связей по всему региону Большого залива – территории, которую Пекин развивает как крупный экономический центр.

Соединяя Гонконг и Макао более непосредственно с городами провинции Гуандун, этот переход призван активизировать торговлю и мобильность во всем регионе. Его строительство включает несколько важнейших компонентов, в том числе несколько мостов с длинными пролетами, искусственные острова и соединительные дороги.

Основной участок состоит из трех мостов через судоходные каналы – Цзючжоу, Цзянхай и Цинчжоу. Такая конструкция позволяет крупным судам проходить через один из самых оживленных судоходных районов Китая.

Не обошлось без сложностей

Инженеры столкнулись с серьезными трудностями, включая частые тайфуны и суровые морские условия. В мосту используются одноколонные опоры, закрепленные на морском дне, чтобы ограничить вмешательство в поток воды и уменьшить воздействие на местную дикую природу, включая китайского белого дельфина.

Три основных моста представляют собой вантовые конструкции, каждая из которых отличается уникальным дизайном башен. Они были спроектированы так, чтобы придать переходу целостный, но разнообразный вид, особенно с учетом его видимости с земли, моря и воздуха. Мост Цзючжоу сохранил свои первоначальные башни в форме парусов после изменений, внесенных на этапе детального проектирования.

Инженерная консалтинговая компания Arup участвовала во многих элементах проекта, включая предварительные проектные работы, строительство искусственных островов и ключевые дорожные и туннельные развязки со стороны Гонконга и Макао. Дополнительная инфраструктура, связанная с переходом, включает в себя пункты пропуска через границу и развязки, такие как линия Туен Мун – Чек Лап Кок, что помогает интегрировать мост в более широкую транспортную сеть.

Важность этого моста и задержка открытия

С момента своего открытия мост стал важной артерией в транспортной инфраструктуре региона, подчеркивая как масштабы амбициозных инфраструктурных целей Китая, так и практическую необходимость в более быстром сообщении между его крупнейшими городами.

Мост Гонконг – Чжухай – Макао изначально планировалось открыть в конце 2016 года, но официально он открылся для публики в октябре 2018 года после церемонии открытия, которую возглавил председатель КНР Си Цзиньпин. На строительство моста ушло 400 000 тонн стали, и он был спроектирован так, чтобы выдерживать землетрясения и тайфуны.

По сообщению Guangdong News: "Количество поездок в северном направлении, совершенных автомобилями с уникальными номерами из Гонконга и Макао через мост Гонконг – Чжухай – Макао, по состоянию на 25 мая превысило 10 миллионов, а ежедневный трафик сейчас составляет в среднем 11 000 поездок".

