Впервые в истории ВВС США: 12 невидимок B-2 Spirit выполнили 'ход слонов'

Учения с участием 12 самолетов продемонстрировали способность США быстро развернуть значительную стратегическую авиацию.

На авиабазе Уайтман в штате Миссури состоялась крупнейшая в истории демонстрация готовности стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit. В учениях одновременно приняли участие 12 самолетов – более половины активного флота этих машин, пишет 19FortyFive.

Речь идет о так называемом "шествии слонов" – маневре, во время которого большое количество военных самолетов рулит по взлетной полосе плотным строем перед взлетом. Такие учения демонстрируют способность подразделения быстро мобилизовать значительную воздушную мощь.

Маневр выполнили бомбардировщики 509-го бомбардировочного крыла во время учений "Spirit Vigilance" в апреле 2024 года. По оценкам военных, все самолеты вместе могли нести до 480 тысяч фунтов внутренних боеприпасов.

В Воздушных силах США подчеркнули, что подобные демонстрации имеют стратегическое значение и показывают потенциальным противникам возможности американской авиации.

"Визуальная демонстрация мощности может служить напоминанием потенциальным противникам о превосходящей воздушной мощи, которую может применить B-2", – заявил представитель подразделения.

Бомбардировщик B-2 находится на вооружении более 35 лет и остается единственным американским стратегическим самолетом-невидимкой большой дальности, способным применять как обычное, так и ядерное оружие. Машина имеет характерную конструкцию "летающего крыла", что уменьшает ее заметность для радаров.

Несмотря на появление нового стелс-бомбардировщика B-21 Raider, B-2 продолжает играть ключевую роль в ядерной триаде США. Его дальность полета без дозаправки превышает 11 тысяч километров, а с дозаправкой он может выполнять межконтинентальные миссии.

Самолет способен нести до 20 тонн вооружения, включая высокоточные бомбы, противобункерные боеприпасы и ядерное оружие.

Модернизация систем, стелс-покрытия и авионики позволяет B-2 оставаться одним из ключевых элементов стратегического сдерживания США даже после десятилетий службы.

