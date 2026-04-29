Сын индийского миллиардера хочет спасти бегемотов Пабло Эскобара от смертного приговора

Потомков "кокаиновых бегемотов" Пабло Эскобара предлагают перевезти в частный индийский заповедник Вантара, сообщает издание The Guardian.

Известно, что после смерти наркобарона в 1993 году четыре бегемота, которых он привез для собственного развлечения, остались на свободе. В настоящее время их популяция разрослась до более чем 200 особей, что стало экологической катастрофой для Колумбии. Из-за терроризирования местной фауны и уничтожения растительности власти страны объявили о начале официальной охоты и истребления животных.

Наследник индийского миллиардера Мукеша Амбани вмешался в ситуацию, чтобы уберечь животных от уничтожения. Он подчеркнул, что считает бегемотов сознательными существами, поэтому при наличии безопасного способа их транспортировки люди просто обязаны найти гуманный выход и спасти их.

Видео дня

По имеющимся данным, операция по транспортировке 80 огромных животных, каждое из которых весит около двух тонн, может стоить более $4 млн.

Амбани уже напрямую обратился к правительству Колумбии с просьбой разрешить переселение. По его мнению, животные заслуживают защиты:

"Эти 80 бегемотов не выбирали, где родиться, и не создавали тех обстоятельств, с которыми сталкиваются сейчас".

Несмотря на амбициозность плана, вокруг заповедника Вантара ведутся споры. Хотя в учреждении живут тысячи животных, международные организации выражали обеспокоенность по поводу этичности происхождения некоторых обитателей. Однако семья Амбани все обвинения отвергает, ссылаясь на решение Верховного суда Индии.

Как указано в заявлении молодого человека, его центр имеет все необходимое для приема таких специфических гостей.

"Вантара обладает экспертизой, инфраструктурой и решимостью, чтобы поддержать эту инициативу, полностью на условиях Колумбии", – подчеркнул он.

Суд Колумбии

Ранее УНИАН писал, что бегемоты не являются коренными обитателями Колумбии, они оказались там в 1980-х годах, когда известный наркобарон Пабло Эскобар решил потратить часть своих "кокаиновых" денег на создание зоопарка в своем поместье, где обитали различные экзотические животные.

Теперь суд в Колумбии решил, что романтика "кокаиновых бегемотов" закончилась: животных нужно либо стерилизовать, либо в некоторых случаях даже уничтожить, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

