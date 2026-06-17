Эти коллекционные предметы стремительно дешевеют в 2026 году: антиквары составили список

По словам специалистов, спрос снижается из-за культурных изменений и избытка предложения.

Мир антиквариата довольно нестабилен . На его стоимость влияют изменения культурных предпочтений, различия между поколениями и избыток предложения на рынке. Эксперты по антиквариату рассказали, какие коллекционные предметы потеряли популярность в 2026 году, пишет Country Living.

Хотя "инвестиционные" предметы со временем могут расти в цене, рынок коллекционирования трудно прогнозировать из-за быстрых изменений спроса.

"Коллекционирование в значительной степени обусловлено ностальгией. Если для одного поколения какой-то предмет может иметь глубокое значение, то для следующего он может оказаться совершенно бессмысленным", – объясняет специалист по антиквариату Кейли Дэвис.

Видео дня

Одной из главных причин падения стоимости эксперты называют избыток предложения. Когда поколение коллекционеров избавляется от вещей, рынок переполняется, а спрос снижается.

Эксперты по антиквариату выделили семь категорий коллекционных предметов, которые теряют популярность и ценность.

Традиционные декоративные изделия

По словам Дэвис, спрос на традиционные предметы декора снижается из-за изменения вкусов и нехватки места в современных интерьерах. Некоторым предметам, в частности кувшинам, просто не хватает места в современных домах.

Изысканный фарфор и столовые сервизы

Владелец ломбарда Джеймс Константину отмечает, что изменения в образе жизни повлияли и на рынок фарфора и официальной столовой посуды.

"Переход к более непринужденным развлечениям, семейным обедам и меньшим по площади жилым помещениям способствовал снижению популярности изысканных обеденных сервизов и традиционных свадебных подарков", – говорит он.

Кроме того, современные "винтажные" интерпретации часто изготавливаются из более дешёвых материалов, из-за чего потребители выбирают более доступные альтернативы.

Винтажные виниловые пластинки

Понятие "винтаж" постоянно меняется, и даже музыка 2000-х уже попадает в эту категорию, говорят эксперты. Так, классические виниловые пластинки постепенно теряют часть спроса.

"Что касается виниловых пластинок, то раньше королём был Элвис Пресли, но его поклонники больше не коллекционируют их, а вместо этого коллекционеры охотятся за пластинками The Beatles и Дэвида Боуи", – объясняет Дэвис.

Ретро-игрушки

По словам специалистов, то же самое, что наблюдается с виниловыми пластинками, можно проследить и в случае с ретро-игрушками.

"Традиционные жестяные игрушки теряют популярность, поскольку следующее поколение ищет фигурки-героев из своего детства", – отмечает Дэвис.

Лимитированные наборы DVD и CD

Домашние носители информации утратили актуальность из-за развития цифровых платформ. Когда-то лимитированные DVD-наборы, к которым прилагались подарки, считались престижными, но сегодня их ценность существенно снизилась.

Традиционная деревянная мебель

Антикварщица Джоанна Бут отметила, что мебель из тёмного дерева и ранние дубовые изделия также постепенно теряют стоимость. Покупатели отдают предпочтение легким материалам, минималистичному дизайну и компактным решениям для современных интерьеров. Кроме того, транспортировка массивной деревянной мебели часто обходится дороже, чем сама мебель.

Памятные тарелки

Эксперты отмечают, что в случае с такими предметами даже лимитированные тиражи не гарантируют спроса.

Проблема этих коллекционных предметов, по словам экспертов, заключается в том, что когда все хранят их в идеальном состоянии, настоящей уникальности не возникает. Зато ценность растет у тех предметов, которые использовались и изнашивались со временем.

Еще больше интересного об антикварных вещах

Ранее антиквары назвали 8 предметов, которые они у вас не купят. Отмечалось, что даже если тот или иной предмет действительно из позапрошлого века, это не обязательно делает его ценным.

Также УНИАН писал о вещах, которые ценители антиквариата скупают в первую очередь. Иногда такие предметы удается найти на барахолках и в комиссионных магазинах.

Вас также могут заинтересовать новости: