Эксперты назвали предметы, которые на самом деле очень ценны.

Люди, которые часто посещают секонд-хенды, знают, что там иногда можно найти действительно стоящие вещи. Иногда попадаются действительно стоящие находки в секонд хенд, например, редкие предметы декора или мебели - особенно в комиссионных магазинах. Узнайте, какие можно найти сокровища в секонд хенде.

Что покупать в секонд хенде - какие вещи на самом деле дорогие

Издание Martha Stewart сообщает, что иногда можно совершить действительно удачные покупки в секонд-хенде или комиссионном магазине, если знать, что искать. Несколько экспертов назвали своих фаворитов среди находок в таких местах.

Мебель из массива дерева

Видео дня

Нет ничего лучше мебели из массива дерева, и ее всегда можно отреставрировать, если она пришла в негодность.

"Ищите такие бренды, как Thomasville, это более распространенный бренд, который можно найти в магазинах подержанных вещей", – говорит продавец винтажной одежды Кристин Ройстер . "Они долговечны и часто отличаются уникальными резными деталями".

Обеденные гарнитуры

Покупка нового обеденного стола – дорогое удовольствие . Однако найти подходящий в комиссионном магазине обычно оказывается очень выгодной покупкой. Часто это комплекты из массива дерева с красивыми деталями, которые вы не найдете в современной мебели.

Кэти Вейл, создательница блога о дизайне интерьеров Stripes & Whimsy, призналась, что ей очень нравится находить обеденные столы и стулья с резными элементами, инкрустацией по дереву и имитацией бамбука

Комоды

"В комиссионных магазинах постоянно попадаются хорошие комоды", – отмечает Вейл. Она всегда проверяет, как работает фурнитура, замки и петли, чтобы убедиться, что все ящики хорошо работают. Кроме того, важно и удостовериться в отсутствии неприятного запаха.

Элегантные детали, такие как мраморная столешница, – еще одна причина приобрести комод. К тому же, красивый комод подойдет не только для спальни. Его можно использовать для дополнительного хранения вещей в столовой, гостиной или прихожей.

Бамбуковые книжные полки

Великолепные теплые полки из дерева, которое выглядит обожженным или имеет вид черепаховой скорлупы - это те самые интересные находки в секонд-хенде. В специализированных антикварных магазинах они могут стоить дорого, но иногда их можно найти в комиссионных магазинах за бесценок.

"Эти вещи прекрасны, функциональны, универсальны и обладают такой патиной, которую просто невозможно воспроизвести на более новых предметах", – говорит Лэйни Оукс, владелица онлайн-магазина винтажной одежды Laney on the Hunt . "Они также удивительно прочны для своего возраста".

Оукс нашла всего два экземпляра в отличном состоянии, и она не хочет с ними расставаться. "Оба до сих пор находятся в моей личной коллекции. Стоимость замены одного экземпляра на Chairish или подобном сайте сегодня в некоторых случаях в пять раз превышает ту сумму, которую я за него заплатила!"

Изголовья кровати

Мягкие изголовья кроватей обладают очаровательным чувством ностальгии. Они пережили большое возвращение в эпоху "грандмиллениал" , но винтажные варианты гораздо лучше. Кейт Баркер, соучредительница антикварного магазина Bessette, всегда ищет их, когда ходит по магазинам подержанных вещей.

"Они часто отличаются элегантными изгибами, волнистыми краями, контрастной окантовкой или высокими, эффектными силуэтами, которые добавляют архитектурную изюминку спальне", – говорит она.

Баркер советует обращать внимание на винтажные или традиционные ткани от таких производителей, как Schumacher, известные своими яркими цветочными принтами и классическим рисунком "туаль де жуи". Также заслуживает внимания и Ralph Lauren Home, предлагающий клетчатые, полосатые и уютные цветочные узоры, и Pierre Frey, чьи роскошные принты сочетают в себе элегантность старого мира в с современном стиле.

Мебель из кованого железа

Иногда попадаются и такие сокровища в секонд хенде - качество кованой садовой мебели находится на совершенно другом уровне – особенно если она в идеальном состоянии.

"Мы всегда надеемся случайно найти комплект садовой мебели Woodard", – говорит Баркер. "По нашему мнению, это самый культовый и коллекционный бренд винтажной кованой мебели".

Компания пережила свой расцвет в середине прошлого века, и ее продукцию можно было найти в гольф-клубах и садах. Перед покупкой эксперты советуют осмотреть состояние обивки. Если она не подлежит ремонту, подумайте о том, чтобы купить ее по выгодной цене и перетянуть заново.

Плетеная мебель

Некоторые вещи уже не делают так, как раньше, – например, винтажный ротанг 60-х и 80-х годов. Баркер считает, что такая мебель очень прочная, стильная и, если покупать в интернете - дорогая. Известные производители, такие как McGuire и Ficks Reed, могут устанавливать премиальные цены на винтажные изделия.

Корпусная мебель

Уилл Хант Льюис, основатель сайта винтажной одежды Hunt & Bloom, упомянул о компании Maison Jansen, основанной в 1880 году. Он считает, что она опередила свое время в сфере дизайна интерьеров и создания потрясающей мебели.

Обычно он ищет корпусную мебель от Maison Jansen, включая любые изделия из металла, стекла или камня. Только не рассчитывайте узнать эти предметы по логотипам, поскольку компания избегала навязчивой рекламы.

"Эти шикарные вещи невероятно ценны и востребованы, но поскольку на них часто отсутствуют маркировки, в магазинах подержанных товаров их продают по ценам значительно ниже рыночной стоимости", – говорит он.

Мебель середины прошлого века

Кэролайн Юбэнкс, продавец винтажной мебели в Poore House Vintage, рекомендует обратить внимание на фирменную мебель середины прошлого века. Юбэнкс считает, что такие вещи порой теряются среди дешевых репродукций, однако если вы найдете подлинник, то у вас в руках будет настоящее сокровище.

"Предметы мебели в стиле модерн середины прошлого века, найденные в комиссионных магазинах, могут быть очень ценными, особенно если это продукция таких брендов, как Drexel или Herman Miller", – говорит эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: