И обычные коллекционеры, и торговцы антиквариатом прекрасно знают, какие антикварные предметы хорошо продаются и на какие вещи есть большой спрос. Интересно, что некоторые экземпляры редко, но можно найти даже на барахолках и в комиссионных магазинах, и если среднестатистический человек пройдет мимо них, то ценитель обязательно обратит внимание.

Какие вещи ищут коллекционеры - список

Авторы издания Country Living назвали список того, что сейчас ценится в антиквариате - они составили перечень дорогостоящих и востребованных предметов, основываясь на мнении людей, которые такими предметами торгуют. Эксперты ответили, какие антикварные товары приносят прибыль и пользуются большим спросом среди знатоков и поклонников винтажа.

Оригинальные картины

Дрю Майкл Скотт из Lone Fox рассказал, что оригинальные картины, будь то мрачный пейзаж, портрет с патиной или натюрморт, картины маслом – обязательный элемент его ассортимента. По его словам, эти работы добавляют пространству глубины и души.

"Я горжусь тем, что отбираю по-настоящему уникальные произведения, чтобы мои покупатели могли найти прекрасные, наполненные историей произведения искусства, не перебирая бесконечные стопки самостоятельно. Многих отпугивают небольшие разрывы или потертости краски на картине, но я думаю, что это только добавляет ей красоты!" - добавил эксперт.

Устричные тарелки

Жаклин Берроуз из The Sleepy Flea заявила, что, как жительница Вирджинии, она всегда любила покупать тарелки для устриц, если их цена и дизайн окажутся приемлемыми. Берроуз сказала, что она начала собирать свою личную коллекцию, и такие тарелки оказались одними из самых востребованных товаров среди покупателей. "В США их найти сложнее, но мне очень везло с прекрасными экземплярами на французских блошиных рынках" - добавила поклонница антиквариата.

Мебель в народном стиле

Лив Барнсли из House on Horizon говорит, что сейчас ценится в антиквариате мебель, расписанная в народном стиле, и хотя в ее магазине, в основном, представлены экземпляры из английской и французской сосны, она не может устоять перед хорошими расписными предметами.

"За последние два года я наблюдаю рост спроса на мебель в народном стиле, как в искусстве, так и в мебели. Как правило, голландского или шведского происхождения, предметы в народном стиле красочны и необычны, они добавляют пространству дополнительную изюминку" - подметила Барнсли.

Садовые бетонные скульптуры

По мнению Маргарет Шварц из Modern Antiquarian, декоративные элементы для сада всегда находятся в приоритете, особенно редкие модели, такие как бегемоты или другие причудливые животные. Садовые фигурки подобного вида могут ощутимо изменить внешний вид клумбы, добавив ей очарования.

Каменные бюсты

Элизабет Паш из Elizabeth Pash Interiors and Antiques рассказала, что ей очень нравится покупать интересные бюсты, если таковые попадаются. Они бывают из самых разных материалов и часто изображают классические образы мужчин, женщин или херувимов. "Это отличный способ добавить архитектурной изюминки как в традиционные, так и в современные интерьеры" - подчеркнула эксперт.

