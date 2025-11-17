Эта лягушка способна выделять несколько слоёв кожи, которые затем затвердевают вокруг её тела — почти как биологический спальный мешок.

Засуха обычно является смертным приговором для большинства животных. Однако африканская лягушка-бык (роющая лягушка, Pyxicephalus adspersus), обитающая в пустыне, выработала одну из самых экстремальных стратегий выживания, которая помогает ей переживать засушливые периоды.

Как пишет в статье для Forbes биолог Скотт Трэверс, она может исчезать под землей во время суровых засушливых сезонов и оставаться там до нескольких лет без воды. В общей сложности, за свою жизнь, которая может превышать 40 лет, африканская лягушка-бык может провести около 30 из этих лет под землёй, переживая экстремально засушливые условия.

Это поразительное умение известно как летняя спячка, и это одно из самых впечатляющих приспособлений природы к засушливому климату, отмечает биолог.

Лягушка, которая впадает в спячку наоборот

Когда в странах Африки к югу от Сахары прекращаются дожди, африканская лягушка-бык зарывается в землю и впадает в состояние анабиоза. Её сердцебиение и метаболизм замедляются. Она становится настолько неподвижной, что её тело кажется практически окаменевшим.

Но её настоящее оружие выживания – это кокон.

Как отмечается в исследовании журнала Physiological Zoology, африканская лягушка-бык способна выделять несколько слоёв кожи, которые затем затвердевают вокруг её тела — почти как биологический спальный мешок. За несколько недель эти слои накапливаются, образуя толстую оболочку, которая уменьшает потерю воды до 80%. При этом во время летней спячки организм лягушки-быка переходит в уникальный метаболический режим. В этом состоянии она способна расщеплять отходы таким образом, чтобы сохранять азот и предотвращать накопление токсичных веществ.

Несколько лет ожидания

Большинство других лягушек проводят в спячке всего несколько месяцев, в то время как некоторые могут находиться в спячке до года. Однако африканские лягушки-быки проводят под землей 8–10 месяцев, ожидая наступления сезона дождей. Но когда дождей нет в течение нескольких сезонов, лягушки-быки просто продолжают спячку. В более засушливых регионах, таких как пустыня Калахари, сообщают о появлении особей после нескольких лет непрерывного оцепенения во время продолжительной засухи. Когда наконец идут первые дожди, земля размягчается, коконы лопаются, и тысячи лягушек вырываются из земли.

Древнее решение современной проблемы

Замедление метаболизма этих лягушек может когда-нибудь помочь медицинским исследователям разработать новые инструменты для сохранения органов, длительных космических путешествий или экстренной медицины, где замедление распада тканей может спасти жизни.

