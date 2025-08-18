Они существенно потребляют память, хотя вряд ли кто-то пользуется ими сознательно.

Смартфоны Samsung хорошо известны своей оболочкой One UI — одной из самых функциональных и интуитивно понятных среди Android-интерфейсов. Хотя она и отличается высокой степенью кастомизации, такие устройства часто поставляются с предустановленным ненужным софтом (bloatware).

Некоторые встроенные приложения Samsung, вроде Wearable и Wallet, действительно полезны в экосистеме бренда. Однако есть как минимум пять фирменных программ, которые даже преданные фанаты Samsung почти никогда не открывают, пишет ZDNET.

Ненужные предустановленные приложения могут отличаться в зависимости от модели, цены и линейки устройства, но многие встречаются на всех смартфонах Galaxy. Удалить их все получится не всегда, но отключить — легко, а при необходимости их можно включить обратно. И хотя такие приложения нельзя назвать абсолютно бесполезными, у каждого пользователя свои задачи.

Если вы ими не пользуетесь, стоит удалить или отключить подобный софт, чтобы сэкономить память и снизить фоновое потребление батареи.

Global Goals

Приложение Samsung Global Goals продвигает идею устойчивого развития. Пользователи могут зарабатывать деньги, просматривая рекламу, или жертвовать их на цели Организации Объединённых Наций в рамках программы Sustainable Development Goals (SDGs).

"Samsung Global Goals — это глобальное усилие по улучшению планеты и нашей жизни к 2030 году", — утверждает компания. Идея благородная, но вряд ли каждый владелец Samsung хочет делать пожертвования через приложение, а уж тем более хранить его на своём телефоне.

Samsung Free

Samsung Free даёт возможность бесплатно смотреть фильмы, телепередачи, прямые трансляции, свежие новости и многое другое. Если это напоминает вам Samsung TV Plus — не удивляйтесь: в приложении есть кнопка "Смотреть в TV Plus", которая открывает другую программу с тем же контентом.

Помимо функций TV Plus, здесь есть вкладки "Читать" (новости) и "Играть" (игры). Samsung Free — это смесь Galaxy Store, Samsung TV Plus и дополнительных сервисов, но без реальной необходимости. Один из тех случаев, когда приложение лучше удалить сразу после первого включения смартфона.

Samsung TV Plus

Это бесплатный потоковый ТВ-сервис с рекламой, принадлежащий Samsung. Может пригодиться, если вы не подписаны ни на один стриминговый сервис. Иногда там можно найти фильмы, которые в Amazon Prime Video доступны только за деньги. В сервисе более 1 200 каналов в 24 странах.

Однако Samsung TV Plus — это не Apple TV и не Prime Video: компания не выпускает оригинальные шоу и фильмы. Если вы не смотрите ТВ на телефоне и у вас уже есть Netflix, HBO Max или аналоги, от этого приложения можно смело избавляться.

Samsung Shop

Samsung Shop — это, как понятно из названия, магазин Samsung. Он подбирает персональные рекомендации и спецпредложения для ваших устройств. Как и приложение Apple Store на iPhone, позволяет следить за новинками и акциями.

Но на деле такие "персональные предложения" часто превращаются в поток ненужных уведомлений и мешают наслаждаться One UI. Всё то же самое можно посмотреть на сайте Samsung, так что логично будет освободить память телефона.

Samsung Kids

Приложение для детей, призванное помочь им развивать мышление и формировать здоровые цифровые привычки. По словам Samsung, это безопасная среда для ребёнка. Если у вас есть дети — возможно, оно пригодится.

Если нет — это просто тяжёлое приложение, которое ещё и присылает лишние уведомления, стоит только нажать "Разрешить".

