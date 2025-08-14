DxOMark, один из наиболее авторитетных бенчмарков по тестированию камер мобильных устройств, обновил свой рейтинг камерофонов. Новым лидером стал Huawei Pura 80 Ultra, который вышел в прошлом месяце. Теперь это главный девайс для фотолюбителей.
Смартфон заработал целых 175 балла – это на 6 больше, чем у предыдущего лидера в лице Oppo Find X8 Ultra. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max занимает пятое место в рейтинге со 161 баллом, а Samsung S25 Ultra – 19 место со 151 баллом.
Специалисты высоко оценили качество цветов, деталей и экспозиции при съемке и плавное видео с превосходной детализацией и четкостью даже в движении. Значимых недостатков, кроме небольших искажений цвета и яркости в сложных условиях освещения, DxOMark не обнаружила.
Примеры фото можно посмотреть ниже:
Отмечается, что Pura 80 Ultra оснащен идеальным сочетанием передовых аппаратных и интеллектуальных программных возможностей. Он получил 1-дюймовый сенсор Sony с разрешением 50 Мп и технологией LOFIC, которая предотвращает перенасыщение, снижая шум и артефакты в движущихся объектах.
Однако главной изюминкой этого устройства является его 9,4х-кратный зум, который обеспечивается за счет гибридной системы. Он превзошел всех конкурентов в съемке с использованием длиннофокусных настроек. Благодаря высокому уровню увеличения телефон захватывает четкие детали и стабильную экспозицию/цвет.
Huawei Pura 80 Ultra уже доступен для покупки в Европе, но цены высокие: от 1499 евро. Также девайс может похвастаться топовыми ИИ-функциями и 6,8-дюймовым экраном с пиковой яркостью 3000 нит.
Ранее УНИАН рассказывал о необычно широком смартфоне от Huawei, который стал хитом у пользователей. Huawei Pura X выделяется соотношением сторон 16:10, что делает его ближе к планшету, чем к обычному телефону.