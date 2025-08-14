Им оказался китайский флагман Huawei Pura 80 Ultra, которому удалось значительно оторваться от прежнего лидера.

DxOMark, один из наиболее авторитетных бенчмарков по тестированию камер мобильных устройств, обновил свой рейтинг камерофонов. Новым лидером стал Huawei Pura 80 Ultra, который вышел в прошлом месяце. Теперь это главный девайс для фотолюбителей.

Смартфон заработал целых 175 балла – это на 6 больше, чем у предыдущего лидера в лице Oppo Find X8 Ultra. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max занимает пятое место в рейтинге со 161 баллом, а Samsung S25 Ultra – 19 место со 151 баллом.

Специалисты высоко оценили качество цветов, деталей и экспозиции при съемке и плавное видео с превосходной детализацией и четкостью даже в движении. Значимых недостатков, кроме небольших искажений цвета и яркости в сложных условиях освещения, DxOMark не обнаружила.

Примеры фото можно посмотреть ниже:

Отмечается, что Pura 80 Ultra оснащен идеальным сочетанием передовых аппаратных и интеллектуальных программных возможностей. Он получил 1-дюймовый сенсор Sony с разрешением 50 Мп и технологией LOFIC, которая предотвращает перенасыщение, снижая шум и артефакты в движущихся объектах.

Однако главной изюминкой этого устройства является его 9,4х-кратный зум, который обеспечивается за счет гибридной системы. Он превзошел всех конкурентов в съемке с использованием длиннофокусных настроек. Благодаря высокому уровню увеличения телефон захватывает четкие детали и стабильную экспозицию/цвет.

Huawei Pura 80 Ultra уже доступен для покупки в Европе, но цены высокие: от 1499 евро. Также девайс может похвастаться топовыми ИИ-функциями и 6,8-дюймовым экраном с пиковой яркостью 3000 нит.

Ранее УНИАН рассказывал о необычно широком смартфоне от Huawei, который стал хитом у пользователей. Huawei Pura X выделяется соотношением сторон 16:10, что делает его ближе к планшету, чем к обычному телефону.

