Женские стоны "вторглись" в прямой эфир ВВС (видео)

Во время утреннего прямого эфира ВВС были слышны женские стоны. Видеозапись опубликована на YouTube-канале.

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Так, корреспондент Эмма Варди рассказывала последние новости о выходе Британии из Евросоюза (Brexit), когда на заднем фоне стали очень громко раздаваться стоны.

Позже выяснилось, что непристойные звуки из своего авто возле съемочной группы включили пранкеры из Trollstation.

Как сообщал УНИАН, румынская ведущая Иллинка Виндичи обнажилась во время прямого эфира передачи "Браво, у вас есть стиль!". Во время одного из номеров она вдруг стала задирать юбку, демонстрируя нижнее белье.