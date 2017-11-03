Румынская телеведущая оголилась во время прямого эфира (видео)
11:03, 03 ноября 2017Курьёзы
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Ведущая по каким-то причинам решила, что к ней в нижнее белье забрался паук и отчаянно пыталась его вытряхнуть.
Після інциденту ведуча продовжила вести шоу / скріншот
Румынская ведущая Иллинка Виндичи обнажилась во время прямого эфира передачи "Браво, у вас есть стиль!". Во время одного из номеров она вдруг стала задирать юбку, демонстрируя нижнее белье.
Ведущая по каким-то причинам решила, что к ней в нижнее белье забрался паук и отчаянно пыталась его вытряхнуть.
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После того как выяснилось, что ведущая паниковала зря, она как ни в чем не бывало продолжила вести шоу.
Как сообщал УНИАН, ранее испанский ведущий в прямом эфире разрезал платье своей коллеги. Мужчина объяснил, что это была шуточная месть за то, что она когда-то порезала ему штаны.
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