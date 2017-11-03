Румынская телеведущая оголилась во время прямого эфира (видео)

Румынская ведущая Иллинка Виндичи обнажилась во время прямого эфира передачи "Браво, у вас есть стиль!". Во время одного из номеров она вдруг стала задирать юбку, демонстрируя нижнее белье.

Ведущая по каким-то причинам решила, что к ней в нижнее белье забрался паук и отчаянно пыталась его вытряхнуть.

Читайте такжеПышнотелая британская поп-звезда провалилась под сцену во время выступления (видео)

После того как выяснилось, что ведущая паниковала зря, она как ни в чем не бывало продолжила вести шоу.

Как сообщал УНИАН, ранее испанский ведущий в прямом эфире разрезал платье своей коллеги. Мужчина объяснил, что это была шуточная месть за то, что она когда-то порезала ему штаны.