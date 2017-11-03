Известный российский комментатор свалился со стула в прямом эфире (видео)

Российский спортивный комментатор Василий Уткин упал со стула в прямом эфире радио "Спорт FM". Видео своего падения ведущий опубликовал в Instagram.

В комментарии под видео Уткин написал, что кресло под ним сломалось далеко не в первый раз, но на камеру подобный инцидент попал впервые. По словам ведущего, это связано с тем, что кресла обычно рассчитываются на массу в сто десять килограммов, а он весит более ста пятидесяти.

Как сообщал УНИАН, ранее румынская телеведущая оголилась во время прямого эфира.