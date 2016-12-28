Ющенко назвал Достоевского украинским писателем (видео)

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"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин - "репа" - это украинский художник, а Чайковский - "чайка" - это украинский композитор. Достоевский - это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи имен", - сказал Ющенко.

Ранее УНИАН сообщал, что 53 экземпляра учебной литературы, изданной при поддержке Фонда Сороса по проекту «Обновление гуманитарного образования в России», которые находились в библиотечном фонде Воркутинского горно-экономического колледжа в России, уничтожили «путем сожжения».