Ющенко назвал Достоевского украинским писателем (видео)
08:20, 28 декабря 2016Курьёзы
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Экс-президент Украины Виктор Ющенко в ходе встречи со студентами Киевского университета культуры назвал Федора Достоевского украинским писателем.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.
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"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин - "репа" - это украинский художник, а Чайковский - "чайка" - это украинский композитор. Достоевский - это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи имен", - сказал Ющенко.
Ранее УНИАН сообщал, что 53 экземпляра учебной литературы, изданной при поддержке Фонда Сороса по проекту «Обновление гуманитарного образования в России», которые находились в библиотечном фонде Воркутинского горно-экономического колледжа в России, уничтожили «путем сожжения».
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