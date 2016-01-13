В России начали жечь "чуждые российской идеологии" книги Фонда Сороса

19:48, 13 января 2016
Курьёзы
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53 экземпляра учебной литературы, изданной при поддержке Фонда Сороса по проекту «Обновление гуманитарного образования в России», которые находились в библиотечном фонде Воркутинского горно-экономического колледжа в России, уничтожили «путем сожжения».

Книга / 7x7-journal.ru

Интернет-журнал «7x7» направил официальный запрос в Министерство образования и молодежной политики Коми после того, как  в середине декабря 2015 года стало известно, что из библиотек и учебных заведений республики изымают литературу, изданную при поддержке Фонда Сороса.

Сегодня редакция получила ответ за подписью и.о. министра Светланы Моисеевой-Архиповой.

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В нем сообщается, что, по данным Минобразования, в Ухтинском государственном техническом университете обнаружили и рекомендовали изъять 413 книг. В Воркутинском политехническом техникуме — 14 книг; там эти учебники уже изъяты, готовится акт об их списании, а издания будут «утилизированы с помощью уничтожителя бумаг».

В Воркутинском горно-экономическом колледже 53 книги уже сожжены.

7x7-journal.ru

Как именно уничтожали «нежелательные» издания, интернет-журналу рассказала заведующая библиотекой Воркутинского горно-экономического колледжа Елена Васильева. Книги сожгли в дворе учебного заведения:

"Убираются индикаторы из каталогов, достаются формуляры, книги сносятся вниз и в ящиках сжигаются во дворе за колледжем. Эту процедуру мы делали неоднократно, потому что списывали ветхий фонд. И в мешках. Эта технология для всех библиотек [одинаковая]. Мы фонд списывали старый. Выносится и в определенном месте сжигается", - заявила она.

По словам Елены Васильевой, уничтоженные книги были невостребованными:

"Эта книжечка называлась «Мировоззрение». Она немножко религиозного содержания. Эти книги поступили очень давно. Я 11 лет работаю, книги поступили в фонд еще до этого момента, и у нас их вообще никто не брал, и они вообще были в кладовке", - поделилась Васильева.

Издание напоминает, что в середине декабря 2015 года в интернете появились сканированные копии писем заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Андрея Травникова на имя заместителя председателя правительства Коми Тамары Николаевой. В них говорилось о том, что литература, изданная при поддержке Фонда Сороса, «формирует в молодежной среде искаженное восприятие отечественной истории и популяризирует чуждые российской идеологии установки» и ее необходимо изъять. Также в сети было опубликовано письмо исполняющей обязанности министра образования Коми Светланы Моисеевой-Архиповой руководителям региональных вузов, профучилищ и Коми республиканского института развития образования, в котором она просит до 14 декабря представить информацию о наличии книг в библиотеках учебных заведений.

Международная благотворительная организация, учрежденная финансистом и филантропом Джорджем Соросом, инициирует и поддерживает программы в области образования, культуры и искусства, здравоохранения, гражданских инициатив, способствующие развитию идей и механизмов открытого общества. Представительства фонда работают более чем в 30 странах.

Напомним, книга «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла в 2015 году попала в топ-10 самых популярных книг в России

«1984» — одна из самых известных антиутопий. В нем рассказывается о репрессивном государстве, которое меняет историю так, как ему захочется. Все люди подчиняются укладу, за ними повсюду следят, проявление чувств запрещено. Название книги используется для обозначения любого тоталитарного общества. 

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