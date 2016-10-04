В России для любителей "поправить" здоровье установили нелегальный автомат с настойкой боярышника (фото)

Об этом сообщает "Калуга24".

Один из таких автоматов был недавно установлен на стене открывшегося на пересечении Грабцевского шоссе и Моторной улицы в Калуге торгового дома «Мечта».

Настойку боярышника по 20 рублей за флакон автомат продает круглосуточно. На флаконах, впрочем, написано «Лосьон косметический». Но, судя по рекламе торговых автоматов «Боярка», появившейся в интернете, по флаконам разлит вовсе не лосьон, а именно настойка боярышника.

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Автомат по продаже спиртсодержащей настойки боярышника установлен в Калуге без разрешения муниципальных властей, законность появления этого торгового объекта в настоящее время выясняется, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя отдела по развитию сферы услуг городской управы Калуги.

Настойка боярышника, напомним, является лекарственным препаратом и по закону может продаваться лишь в аптеках. Она применяется для лечения сердечных недугов, но любители спиртного «лечат» с ее помощью совсем другую болезнь. Благодаря невысокой цене настойка пользуется хорошим спросом. Доходность бизнеса владельцам автоматов тоже обещают высокую.