В Швеции русские дипломаты "аннексировали" дом, в ответ местные власти отключили им воду

В Швеции разгорается скандал из-за борьбы за корпус Торгового представительства РФ в Швеции.

Российские дипломаты, которые отказываются выселяться после решения суда, построили "баррикады", в ответ власти города и новые владельцы здания отключили им водоснабжение, передает Радио Швеция.

Читайте такжеСуд Парижа отказался снять арест с российской госсобственности по делу ЮКОСа

Войти в дом никто не имеет права, поскольку он имеет статус дипломатической неприкосновенности.

Сообщается, что сейчас подъезды к дому забаррикадированы бетонными блоками и вывеской, гласящей, что это собственность посольства Российской федерации, а в здании нет воды.

Стефан Хэге, адвокат и один из трех новых владельцев здания, не может попасть в него уже более года. В интервью газете Svenska Dagbladet, он заявил, что, кроме отключения воды, планируются и другие действия.

«Мы еще посмотрим, смогут ли они сварить свою рождественскую кашу», - сказал он журналистам, имея в виду российских дипломатов, которые живут в доме и отказываются его покидать.

Он отметил, что, как владелец, он не получает ни арендной платы от проживающих в доме жильцов, ни платы за воду и электричество.

«Русские думают, что они могут аннексировать дом», - говорит Стефан Хэге.

В посольстве России в Швеции, инцидент комментировать отказались.

"Дом на Лидингё" - восьмиэтажный многоквартирный дом, здание торгпредства РФ на престижном острове Лидингё, коммуне-спутнике шведской столицы, был продан с аукциона в начале 2014 года из-за долгов России перед бизнесменом Францом Зедельмайером, который требовал от страны около 5 млн евро компенсации потерянных инвестиций..

Ранее СМИ сообщали, что верховный суд Швеции постановил в июле 2011 года, что дипломатическая недвижимость России в Швеции может быть арестована и продана с аукциона.

Общая сумма долга составляет, по данным Sveriges Radio, 41 млн крон.