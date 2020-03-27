В Запорожье священники УПЦ МП изобрели свой способ молитвы против коронавируса (фото)

Против коронавируса взяли с собой несколько российских икон.

В Запорожье священники УПЦ МП решили прочитать молитву против коронавируса, облетая город на вертолете.

Об этом пишет сайт Запорожья 061.

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Полет продлиться около часа. По словам митрополита Луки, во время обряда решили обойтись без «святой воды». С собой в вертолет батюшки взяли икону «Самарскую» и икону «Святителя Николая».

Город облетают на вертолете «Мотор Сич».

Как сообщал УНИАН, в Бердянске Запорожской области священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) борются с коронавирусом молитвенным пением, окропляя город "святой" водой.