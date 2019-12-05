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В Киеве на остановке транспорта крутили порно (видео)

14:05, 05 декабря 2019
Курьёзы
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Видео транслировали на остановке 15 минут, пока специалисты департамента КГГА не сумели его убрать с экранов.

Говорят, что этот случай произошел еще позавчера. Впрочем казус с бордами именно на этой площади замечают уже не впервые.

Ранее телеведущего детской передачи на британском канале CBBC Стивена Киша обвинили в хранении порно с участием животных.

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Теги: #Киев#порнопогода в Киеве