"Малыш Йода" из "Мандалорца" снова стал мемом – ему не дают слушать музыку (видео)
Один из персонажей сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн» быстро стал любимцем зрителей и героем мемов – его прозвали «малышом Йодой». После выхода четвертого эпизода сериала пользователи Twitter завирусили видео с ним.
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В отрывке сериала «малыш Йода» мешает главному герою управлять космическим кораблем, нажимая на кнопки из любопытства. Пользователи начали прикреплять к видео музыку, чтобы нажимая на кнопки, ребенок «включал» хиты прошлых лет.
are you kidding me pic.twitter.com/occtAetXqs— Glitter 🦦 (@xoGlitterTV) December 1, 2019
bb yoda has taste pic.twitter.com/mQavD69tYJ— Kevin Wong 🚀 (@kwprime) December 1, 2019
December 2, 2019
December 1, 2019
https://t.co/rUsSqlb5Pz https://t.co/rUsSqlb5Pz— Jonathan Baran (@JHBaran) December 2, 2019
Let Baby Yoda listen to Evanescence, space dad. pic.twitter.com/ugwfffjZra— Andrien Gbinigie (@EscoBlades) December 1, 2019
You’re welcome pic.twitter.com/jdDabtlULC— jason (@tautkuscheap) December 1, 2019
My whole family: Christmas is in 24 days, chill— TheJMAZA (@TheJMAZA) December 1, 2019
Me: #TheMandalorian#BabyYodapic.twitter.com/8rmYdh7eal
Напомним, сериал «Мандалорец» посвящен одинокому охотнику за головами. В конце первой же серии он находит свою цель – младенца, принадлежащего той же расе, что и знаменитый Йода из эпизодов ЗВ.
Пользователи Twitter заприметили «малыша Йоду» и начали делать с ним мемы. У «малыша» также появился собственный аккаунт.
Больше того, о "малыше Йоде" рассказали в шоу Джимми Киммела. Ведущий пошутил, что "малышу" удалось снова объединить американцев, и он мог бы стать новым президентом США.