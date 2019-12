"Малыш Йода" из "Мандалорца" снова стал мемом – ему не дают слушать музыку (видео)

Один из персонажей сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн» быстро стал любимцем зрителей и героем мемов – его прозвали «малышом Йодой». После выхода четвертого эпизода сериала пользователи Twitter завирусили видео с ним.

В отрывке сериала «малыш Йода» мешает главному герою управлять космическим кораблем, нажимая на кнопки из любопытства. Пользователи начали прикреплять к видео музыку, чтобы нажимая на кнопки, ребенок «включал» хиты прошлых лет.

