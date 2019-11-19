"Малыш Йода" из нового сериала по "Звездным войнам" стал мемом (фото, видео)

Пользователи Twitter заприметили «малыша Йоду» в сериале "Мандалорец" и начали делать с ним мемы.

Новый сериал «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн» в целом был принят зрителями и критиками положительно. Больше того, один из безымянных персонажей шоу покорил пользователей соцсетей и стал мемом.

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Сериал посвящен одинокому охотнику за головами. В конце первой же серии он находит свою цель – младенца, принадлежащего той же расе, что и знаменитый Йода из эпизодов ЗВ.

Во второй серии взаимодействию брутального наемника и малыша уделяется немало внимания. Он вынужден повсюду водить за собой летающую колыбель с ребенком. При этом, "малышу" согласно сюжету картины уже 50 лет. Представители этой загадочной расы славятся своим долголетием и крайне медленно взрослеют.

Пользователи Twitter заприметили «малыша Йоду» и начали делать с ним мемы. У «малыша» также появился собственный аккаунт.

Jedi I am. Bottle I need. pic.twitter.com/up91KlWtCB — Baby Yoda (@BabyYodaBaby) 19 ноября 2019 г.

the mandalorian playing with baby yoda ?? i don't know a softer person #TheMandalorianpic.twitter.com/vntMKkrPQO — merthur stan account (@sansasmartell) 12 ноября 2019 г.

can not bELIEVE that it took one green 50 year old baby to unite the entire star wars fandom for one cause pic.twitter.com/gY445S08Ir — caro // happy birthday adam! (@classickylo) 17 ноября 2019 г.

I’m enjoying this more than I should. pic.twitter.com/UaAB5l7khR — Tom Costantino (@TomCostantino) 18 ноября 2019 г.

Больше того, о "малыше Йоде" рассказали в шоу Джимми Киммела. Ведущий пошутил, что "малышу" удалось снова объединить американцев, и он мог бы стать новым президентом США.

Тем временем, Disney уже начала съемки второго сезона «Мандалорца».