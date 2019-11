"Малыш Йода" из нового сериала по "Звездным войнам" стал мемом (фото, видео)

Новый сериал «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн» в целом был принят зрителями и критиками положительно. Больше того, один из безымянных персонажей шоу покорил пользователей соцсетей и стал мемом.

Сериал посвящен одинокому охотнику за головами. В конце первой же серии он находит свою цель – младенца, принадлежащего той же расе, что и знаменитый Йода из эпизодов ЗВ.

Во второй серии взаимодействию брутального наемника и малыша уделяется немало внимания. Он вынужден повсюду водить за собой летающую колыбель с ребенком. При этом, "малышу" согласно сюжету картины уже 50 лет. Представители этой загадочной расы славятся своим долголетием и крайне медленно взрослеют.

Пользователи Twitter заприметили «малыша Йоду» и начали делать с ним мемы. У «малыша» также появился собственный аккаунт.

can not bELIEVE that it took one green 50 year old baby to unite the entire star wars fandom for one cause pic.twitter.com/gY445S08Ir