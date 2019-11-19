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"Малыш Йода" из нового сериала по "Звездным войнам" стал мемом (фото, видео)

18:17, 19 ноября 2019
Кино и музыка
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Соцсети покорены "Малышом Йодой" / Twitter, Baby Yoda - cкриншот из сериала "Мандалорец""

Новый сериал «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн» в целом был принят зрителями и критиками положительно. Больше того, один из безымянных персонажей шоу покорил пользователей соцсетей и стал мемом.

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Сериал посвящен одинокому охотнику за головами. В конце первой же серии он находит свою цель – младенца, принадлежащего той же расе, что и знаменитый Йода из эпизодов ЗВ.

Во второй серии взаимодействию брутального наемника и малыша уделяется немало внимания. Он вынужден повсюду водить за собой летающую колыбель с ребенком. При этом, "малышу" согласно сюжету картины уже 50 лет. Представители этой загадочной расы славятся своим долголетием и крайне медленно взрослеют.

Пользователи Twitter заприметили «малыша Йоду» и начали делать с ним мемы. У «малыша» также появился собственный аккаунт.

Больше того, о "малыше Йоде" рассказали в шоу Джимми Киммела. Ведущий пошутил, что "малышу" удалось снова объединить американцев, и он мог бы стать новым президентом США.

Тем временем, Disney уже начала съемки второго сезона «Мандалорца».

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Теги: #сериал#Звездные войны