"Малыш Йода" из нового сериала по "Звездным войнам" стал мемом (фото, видео)
Новый сериал «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн» в целом был принят зрителями и критиками положительно. Больше того, один из безымянных персонажей шоу покорил пользователей соцсетей и стал мемом.
Читайте такжеИгра Terminator: Resistance неожиданно получила хорошие отзывы
Сериал посвящен одинокому охотнику за головами. В конце первой же серии он находит свою цель – младенца, принадлежащего той же расе, что и знаменитый Йода из эпизодов ЗВ.
Во второй серии взаимодействию брутального наемника и малыша уделяется немало внимания. Он вынужден повсюду водить за собой летающую колыбель с ребенком. При этом, "малышу" согласно сюжету картины уже 50 лет. Представители этой загадочной расы славятся своим долголетием и крайне медленно взрослеют.
Пользователи Twitter заприметили «малыша Йоду» и начали делать с ним мемы. У «малыша» также появился собственный аккаунт.
Jedi I am. Bottle I need. pic.twitter.com/up91KlWtCB— Baby Yoda (@BabyYodaBaby) 19 ноября 2019 г.
the mandalorian playing with baby yoda ?? i don't know a softer person #TheMandalorianpic.twitter.com/vntMKkrPQO— merthur stan account (@sansasmartell) 12 ноября 2019 г.
Я буквально??? Умерла???? От умиления?????#Mandalorianpic.twitter.com/v4wE2ONHkL— сuднэй пu шерман (@HeIIoSidney96) 15 ноября 2019 г.
Однако!#Mandalorianpic.twitter.com/F0yWlq4gLx— Ｓ Ｏ Ｌ Ｏ (@evasol0) 17 ноября 2019 г.
can not bELIEVE that it took one green 50 year old baby to unite the entire star wars fandom for one cause pic.twitter.com/gY445S08Ir— caro // happy birthday adam! (@classickylo) 17 ноября 2019 г.
Малыш Йода: *существует*— я запутался (@mrpsmrnv) 16 ноября 2019 г.
Я:#TheMandalorianpic.twitter.com/9XMnUk2flX
15 ноября 2019 г.
Same energy pic.twitter.com/7xfR4Kqs7E— Ryan Martinez 🍍 (@RyanLacksTact) 17 ноября 2019 г.
Episode #3: The journey Home. #Mandalorian (sorry) pic.twitter.com/eik4qPd8C4— Pascal Blanché 🌎🍁 (@pascalblanche) 16 ноября 2019 г.
I’m enjoying this more than I should. pic.twitter.com/UaAB5l7khR— Tom Costantino (@TomCostantino) 18 ноября 2019 г.
Больше того, о "малыше Йоде" рассказали в шоу Джимми Киммела. Ведущий пошутил, что "малышу" удалось снова объединить американцев, и он мог бы стать новым президентом США.
Тем временем, Disney уже начала съемки второго сезона «Мандалорца».