Обнаженная девушка станцевала тверк на кузове Ferrari и попала на видео

На появившихся в сети кадрах видно, как голая девушка лежит на красном движущемся суперкаре и танцует в такт музыке.

Девушка проехала обнаженной на кузове автомобиля Ferrari и попала на видео.

Его публикует Daily Mail.

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Инцидент произошел на испанском острове Ибица. На появившихся в сети кадрах видно, как голая девушка лежит на красном движущемся суперкаре и танцует в такт музыке. За рулем машины сидит молодой человек. Позже через открытую крышу девушка залезает в салон автомобиля, но продолжает стоять, опираясь руками на лобовое стекло.

Несмотря на то что лица обоих хорошо видны на ролике, их личности все еще не установлены. После надлежащего расследования пару могут оштрафовать на 458 фунтов стерлингов за опасное вождение.

Внимание! Данное видео нерекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах пьяная парочка занималась сексом прямо посреди улицы.