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Настало время «перевернуть календарь»: в сети смеются с мема про 3 сентября и Шуфутинского (видео)

10:10, 03 сентября 2018
Курьёзы
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Уже в течение нескольких лет ни одно 3 сентября не проходит без привычного ажиотажа вокруг одноименной песни русского исполнился Михаила Шуфутинского.

В сети традиционно появляются десятки мемов, а юзеры активно стебутся с текста песни про «сгоревшие обещания» и «пепелища рябины».

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Теги: #соцсети#песня#мемы