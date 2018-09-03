Настало время «перевернуть календарь»: в сети смеются с мема про 3 сентября и Шуфутинского (видео)
10:10, 03 сентября 2018Курьёзы
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В соцсетях еще 2 сентября начали появляться шутки и мемы на эту тему.
Как в сети смеются с мема про 3 сентября и Шуфутинского
Уже в течение нескольких лет ни одно 3 сентября не проходит без привычного ажиотажа вокруг одноименной песни русского исполнился Михаила Шуфутинского.
В сети традиционно появляются десятки мемов, а юзеры активно стебутся с текста песни про «сгоревшие обещания» и «пепелища рябины».
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