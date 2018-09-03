Настало время «перевернуть календарь»: в сети смеются с мема про 3 сентября и Шуфутинского (видео)

В соцсетях еще 2 сентября начали появляться шутки и мемы на эту тему.

Уже в течение нескольких лет ни одно 3 сентября не проходит без привычного ажиотажа вокруг одноименной песни русского исполнился Михаила Шуфутинского.

В сети традиционно появляются десятки мемов, а юзеры активно стебутся с текста песни про «сгоревшие обещания» и «пепелища рябины».