Эти даты рождения выдают патологических лжецов: кто в списке

Эксперты по нумерологии считают, что определенные числа могут влиять на склонность к манипуляциям и искажению правды.

Можно ли определить склонность человека к лжи по дате рождения? Сторонники нумерологии убеждены – да. Они утверждают, что определенные числа связаны с чертами характера, которые могут подталкивать к преувеличению, манипуляциям или сокрытию правды.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Хотя "официального дня лжеца" не существует, в нумерологии выделяют три числа, которые чаще всего ассоциируются с таким поведением.

Видео дня

Какие даты попали в список

Согласно популярным трактовкам, наиболее "рискованными" считаются следующие дни рождения:

Число 3 (3, 12, 21, 30)

Люди с этим числом – харизматичные, креативные и очень коммуникабельные. В то же время именно эта легкость в общении иногда переходит в преувеличение или приукрашивание историй.

Число 5 (5, 14, 23)

Это прирожденные убедительные ораторы, которые ценят свободу и перемены. Однако их гибкость может обернуться непостоянством – они способны менять позицию или манипулировать словами.

Число 7 (7, 16, 25)

Интровертные и склонные к тайнам, такие люди не всегда открыты. В негативном проявлении это может выглядеть как сокрытие правды или неискренность.

Что говорят специалисты о лжи

По определению, систематическую склонность к неправде могут связывать с явлением мифомании – когда человек лжет регулярно, иногда даже веря в собственные выдумки.

Специалисты отмечают, что ложь может быть как сознательным выбором, так и компульсивным поведением, граничащим с психологическими расстройствами.

Действительно ли числа определяют характер

Несмотря на громкие заявления, сама нумерология не считается научно доказанным методом. Ее сторонники подчеркивают: числа лишь указывают на потенциал и возможные слабые стороны, но не определяют судьбу человека.

Иными словами, даже если вы родились "в этот день", это не делает вас лжецом – все зависит от воспитания, опыта и личного выбора.

