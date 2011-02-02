"Прачечная" с оборотом 30 млн грн ликвидирована в Севастополе

Управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Севастополе прекратило незаконную деятельность конвертационного центра, через который с июля 2009 года было легализировано 30 млн. грн., сообщила пресс-служба ведомства.

Предприятие было организовано на базе 7 субъектов хозяйственной деятельности Севастополя и Киева.

Налоговая отчетность подписывалось лицом, зарегистрированным в Киевской области, которое с 2007 года числится умершим.

Как выяснили налоговики, преступники зарегистрировали субъекты хозяйственной деятельности по поддельному паспорту.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий на выходе из учреждения банка был задержан курьер конвертационного центра, у которого обнаружены и изъяты 335 тыс. грн. и бухгалтерские документы фиктивных фирм.

Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело. На счета предприятия наложены аресты. Ведется следствие.