От генпрокурора требуют дела в отношении должностных лиц ЧФ РФ

Украинская народная партия требует от генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО возбудить уголовное дело против должностных лиц Черноморского флота России, которые отказываются возвращать Украине навигационно-гидрографические объекты.

Как сообщили в пресс-службе партии, соответствующее обращение от имени УНП направил А.МЕДВЕДЬКО народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО.

«Дело должно быть возбуждено за совершение преступлений, предусмотренных ст.382 Уголовного Кодекса Украины, - «невыполнение судебного решения», - говорится в обращении.

Лидер УНП отмечает, что «сложилась угрожающая практика игнорирования законодательства Украины военнослужащими ЧФ РФ». В частности, «военнослужащие ЧФ РФ незаконно удерживают навигационные и гидрографические объекты на территории АРК и Херсонской области», - отмечает Ю.КОСТЕНКО в обращении к генрокурору.

Он напомнил, что «незаконность действий российских военнослужащих подтверждена решениями судов Украины - в частности, согласно решению Высшего хозяйственного суда Украины от 11 октября 2007 года, Минобороны России в нарушение существующих соглашений относительно ЧФ РФ незаконно пользуется навигационными и гидрографическими объектами в АРК». Также, указывается в обращении, «Хозяйственный суд в Херсонской области в феврале 2003 года постановил изъять установку «Марс-75» у Министерства обороны РФ и передать ее Минтрансу Украины».

«Попытки судебных исполнителей обеспечить выполнение этих судебных решений до сих пор не увенчались успехом из-за физического сопротивления представителей российской стороны. Такая практика является недопустимой», - подчеркивает Ю.КОСТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 июля МИД Украины распространил заявление, в котором сказано, что Украина призывает российскую сторону без промедления вернуть все навигационно-гидрографическое имущество, которое незаконно используется Черноморским флотом Российской Федерации.

В МИД отметили, что 16 июня военнослужащие ЧФ РФ помешали судебным исполнителям Государственной исполнительной службы Украины реализовать решение Хозсуда Херсонской области.

В ответ МИД РФ заявило, что не планирует возвращать Украине навигационно-гидрографическое имущество, которое используется Черноморским флотом РФ, до завершения инвентаризации.