Почему Украина готова платить из своего кармана за ЗСТ с ЕС и отказывается получать выгоды от ТС?

Вопрос в выборе направления экономической интеграции звучит сегодня именно так. И главная проблема Украины в том, что он до сих пор не стал риторическим… Первые результаты функционирования Таможенного Союза (ТС) в составе России, Беларуси и Казахстана вполне отчетливо видны в Украине – в первую очередь, на примере экспансии белорусских товаров. Киоски «продукты из Беларуси», «косметика из Беларуси», «товары из Беларуси» растут как грибы после дождя в украинских городах, вытесняя украинского товаропроизводителя с национального рынка. (При этом важно отметить, что согласно маркетинговым исследованиям, украинцы достаточно высоко оценивают качество белорусских товаров, разумеется, в категории «дешевых».)

Дело в том, что благодаря правилу ТС о «равнодоступности к энергоносителям», Беларусь с начала 2012 года получает российский газ по цене $130 – 160 за тыс. куб., конечный белорусский потребитель доплачивает еще 20%. Что и делает белорусского товаропроизводителя конкурентоспособным даже на украинских рынках.

Со следующего года Беларусь перейдет на унифицированный тариф при транзите грузов через РФ, что означает его снижение в 2.5 – 3.5 раза.

Разумеется, такие же преференции (в первую очередь – более чем двукратное снижение цены на газ) может получить от ТС и Украина. Но этим, вполне конкретным экономическим выгодам, наши евро-романтики противопоставляют чисто политические лозунги о неизменности европейского выбора Украины. И здесь понимай, как хочешь – либо европейская интеграция выше всех этих меркантильных расчетов, либо, наоборот, европейская интеграция ведет к экономическим выгодам автоматически.

Возможно, именно поэтому мы до сих пор не видели от наших евро-романтиков никаких цифр, подтверждающих выгоду от вступления Украины во «всеобъемлющую и углубленную зону свободной торговли с ЕС» («ЗСТ+»). На самом же деле, такие цифры существуют, только демонстрировать их нашим евро-романтикам совершенно «не с руки». Согласно официальным расчетам Минэкономики, «ЗСТ+» с ЕС принесет Украине:

- рост экспорта на 3,1%, импорта – на 6,7%, т.е. заметное ухудшение сальдо внешнеторгового баланса;

- сокращение выпуска отечественной продукции на 1,13%;

- падение ВВП на 0,42%;

- сокращение рабочих мест более чем на 32 тыс.

Согласно тем же официальным расчетам Минэкономики, рост украинского ВВП от вступления в ТС составит более 2%. Прирост ожидается во всех 37 отраслях украинской экономики. Правда, это возможно в случае принятия странами, входящими в ТС, следующих украинских условий:

- отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты;

- снижение цен на газ то уровня внутреннего рынка РФ;

- отмена российских защитных мер и гарантии погашения возможных (в случае вступления Украины в ТС) компенсационных требований ВТО.

Вот вам и краткое описание того, как нужно учитывать национальные интересы, и как их отстаивать!

P.S. Если Вы думающий человек и колеблетесь в отношении направления интеграции, то позвольте сообщить Вам только три бесспорных, но не афишируемых факта:

1. Де-факто зону свободной торговли с ЕС Украина уже имеет в рамках СОТ (ВТО). Вхождение Украины в «ЗСТ+» с ЕС расширит существующие договоренности примерно на 5%. Даже если все эти 5% были бы в пользу Украины, выгода не была бы столь уж значительной. Но, к сожалению, условия внешней торговли вновь ухудшатся, ибо переходные положения «ЗСТ+» предполагают, что Украина открывает и отменяет все и сразу, а ЕС – на протяжении 10 лет, не все и не обязательно…

2. В 2011 году доля готовой продукции в украинском экспорте в страны ТС составила 60%, доля сырья – 40%; в украинском экспорте в ЕС сырье составило 82%, а готовая продукция – 18%.

Это означает, что при экспорте в страны ТС большая часть добавленной стоимости остается в Украине. А ведь именно экспорт готовой продукции, а не сырья, стимулирует научный и технологический прогресс.

3. «ЗСТ+» Украины с ЕС не позволит украинским товаропроизводителям продавать свои товары… в Украине, если они не соответствуют европейским стандартам.

Дмитрий Джангиров