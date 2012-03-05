За исторические факты надо платить. Дорого

Историю ХХ века скрывают от нас не только грифы "Секретно" или следователи СБУ, которые ловят по вокзалам историков с ноутбуками, а затем открывают против них уголовные дела. Похоже, что власть, кроме как спрятать архивы как "конфиденциальные" (то, что они не секретные, согласились на словах практически все, после того, очевидно, как наконец проштудировали закон), тихо (а кто шумит в читальном зале?) выставила чисто экономические препятствия. На днях руководитель архивного ведомства Ольга Гинзбург заявила о необходимости большей коммерциализации архивов.

Экспертный опрос, проведенный Центром исследований освободительного движения, показал, что 86,2% экспертов лично сталкивались со случаями ограничения в доступе к информации в архивах. Когда же исследователей спросили, а что мешает им работать с документами советской эпохи, то кроме закрытости дел, часто очень неудобного графика работы архивов, бюрократической волокиты, 32% назвали ограничение возможностей копирования документов.

Что же стоит за этой цифрой?

Копирование документов для историка - чрезвычайно важный аспект научной работы. Это позволяет сэкономить время работы в архиве, что хорошо и для исследователей и для архивистов - читальные залы обычно невелики, и для архива казалось бы логичным пытаться сократить пребывание пользователей, оперативно предоставив услуги.

Копии документов позволяют вернуться к ним еще раз, выявить аспекты, которые прошли мимо внимания при первом ознакомлении, иногда - даже переоценить выводы, сопоставив с другими материалами. Наконец, часто возникает необходимость разместить какие-то из материалов полностью в рамках научной работы или составить сборник документов.

При этом всем, современный исследователь делает заметки на ноутбуке и хотел бы копировать документы быстро и дешево цифровым фотоаппаратом, в конце концов - смартфоном. Во время моего руководства архивом СБУ мы ввели следующую практику: исследователь может бесплатно делать копию с документа собственным фотоаппаратом, при условии, что эта копия будет отвечать определенным архивом техническим параметрам (формат, резолюция) и что предоставит архиву сделанные файлы пользования. В результате мы получили десятки волонтеров, которые делали копии для Открытого электронного архива СБУ, который в противном случае из-за нехватки финансов пополнялся бы значительно медленнее. Если документ был в электронном архиве, его мог записать на свой электронный носитель любой заинтересованный пользователь, который теперь мог не заказывать оригинал документа. Историки удовлетворены полученной информацией, архивисты тем, что оригинальный документ, который часто находился в не лучшем физическом состоянии, теперь не должен обязательно выдаваться в читальный зал.

Что же происходит с копированием в архивах сегодня? Центр исследований освободительного движения направил 33 информационных запроса в архивы. Оказалось, что цена копирования документа колеблется от 5,43 грн до 43,92 грн, т.е. отличается в 8 раз. Впрочем, архивы на этом не останавливаются, и в дополнительную плату за предоставление документов для копирования, то есть за «разрешение» скопировать в некоторых архивах исследователь должен доплатить от 10,86 до 92,36 грн за каждый документ. При этом следует отметить, что профильный закон об архивах четко говорит: пользование архивами ("разрешение" - это именно возможность пользоваться) бесплатное.

Мониторинг работы архивов показал, что предусмотренным законом копированием документов собственными техническими средствам и использованием в работе собственных компьютеров пренебрегают некоторые из учреждений, которые сужают это право. Руководители архивов требуют письменные разрешения руководства, просто не позволяют подключиться к электросети (Госархивы Донецкой, Киевской и Черниговской областей) или даже вообще не предусматривают права воспользоваться фотоаппаратом (Госархив Черниговской области).

Создается ситуация, когда, для того, чтобы попасть в читальный зал архива с собственным ноутбуком - а это значит подать запрос на разрешение работать с конкретными делами плюс дополнительный запрос по компьютеру, - исследователь может потратить до двух месяцев на бюрократическую волокиту.

В госархивах Тернопольской и Николаевской области скопировать документ своим фотоаппаратом стоит столько же, как и заказать копию в архиве. Рекордсмен в этом вопросе - госархив Киевской области, за то, что исследователь сам копирует, взимает плату 81,67 грн за каждый документ.

В прошлом году я упорядочил и издал во Львовском национальном университете имени Ивана Франко двухтомное собрание документов о Второй польско-украинской войне в 1942-1947 годах. В этой книге - 478 документов из архива Службы безопасности Украины и Гарвардского университета, которые позволяют копировать документы бесплатно. А вот, если нужно было бы издать подобного объема сборник документов из Государственного архива Харьковской области, то только стоимость копирования этих документов составила бы по 97,79 грн за каждый - вместе почти 47 000 грн. Добавьте к этому еще цену допечатной подготовки, печати и поймете, что историку, прежде чем реализовать такой проект, придется подготовить солидный инвестиционный план.

Вполне абсурдная ситуация, которая перечеркивает любые желания историка не только "закапываться" в кипы архивных документов, но и вообще заниматься фактографическими исследованиями. А качественные проблемные студии невозможны без опоры на факты, отраженные в архивных материалах.

Провозглашая независимость, Украина стремилась к свободе прежде всего от преступного тоталитарного режима. Но то, что мы "вырвались" из СССР, наложило на нас огромную ответственность - установить факты о преступлениях против человечества, установить имена тех, кто уже не сможет сказать за себя слово, у кого часто не осталось даже и потомков. Это наш моральный, правовой, гражданский долг даже перед прошлыми поколениями - перед детьми, которым мы передадим страну. От выполнения этого нашего долга напрямую будет зависеть, какую Украину они унаследуют от нас. Либо больную амнезией и уязвимую к попыткам политиканов немножечко начать цензуру, немножечко кого-то не так осудить, немножечко запретить, отобрать, не пустить... И остановится ли это на том "немножечко"?

Либо Украину, которая трезво и осознанно посмотрела на свои корни, на проблемы, измены и победы, на преступления и на борцов, страну с памятью о борьбе за свободу, способную ценить права человека как высшую ценность и залог развития.

Ответ на этот вызов находится не только в архивах, но без фактов, скрытых в них, мы ее не найдем. И за эти факты мы одинаково платим дорого. Либо - иногда и деньгами за копии документов. Либо, если не делаем этого, - нашими новыми ошибками и наконец будущим.

Владимир Вятрович, историк, председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения

С результатами экспертного опроса можно ознакомиться на сайте Центра исследований освободительного движения