Хочешь почувствовать себя быдлом? Получи испанскую визу

Прошло уже несколько дней, с того момента, когда я заходила в Испанское посольство подавать документы на открытие визы, но ощущение собственной неполноценности не покидает меня до сих пор... Это был мой первый визит в посольство страны Шенгена - до сих пор только слышала о позорном отношении клерков посольства к людям.

Цель моей поездки в Испанию - туризм. Мне давно хотелось объездить испанское побережье - но самостоятельно, без всяческих турфирм. Правда я слышала, что просто так, придя “из улицы”, получить визу я не смогу. Пришлось прибегнуть к “хитростям”, введенных самими странами Шенгена, - доставать приглашение.

Получив приглашение из Испании, я попробовала узнать, какие еще документы нужны для получения визы. Но уже на этом этапе начинаются проблемы, потому что найти полный перечень необходимого не так уже просто.

Сначала я зашла на сайт Министерства иностранных дел Украины, на котором содержится информация о каждом посольстве, в частности и о Посольстве Королевства Испании. Об открытии виз там, однако, ничего не сказано. В наличии номера телефонов посольства, однако, чтобы дозвониться, я потратила фактически целый рабочий день и тщетно. На следующий день мне повезло: голос в трубке продиктовал телефон так называемого кол-центра (+38 044 369 56 85), где я узнала, что мне нужны следующие документы: нотариально заверенное в Испании приглашение; справка о доходах лица, которое приглашает; мой загранпаспорт; копия загранпаспорта; справка с места работы; справка из банка о состоянии моих счетов; заполненная анкета. Также сослались на сайт (www.espvac-ua.com/ukraine/index.aspx), на котором другой информации, кроме той, которую дали по телефону, нет. Следовательно, решила я, все, что мне нужно, я знаю.

Мне также сказали что я должна оплатить услуги “за назначение даты собеседования”. Стоит такая услуга 35 грн. Нет, я не хочу сказать, что это большие деньги, но удивляет то, что клерки простую сдачу документов называют «собеседованием»... Кстати, во время этого «собеседования» со мной никто ни о чем не беседовал и при мне мои документы детально никто не проверял, но за это нужно платить.

Кроме того, я заплатила заранее $41 за визу, в получении которой нет никаких гарантий.

Выходит, что посольство страны Шенгена в Украине - это некая коммерческая структура, которая полностью себя окупает, да еще и заработок имеет неплохой, потому что за день через посольство проходит по меньшей мере 300 человек.

Итак, прихожу я в посольство с документами на назначенное мне время. Там мне говорят, что нужно сдать все вещи, хотя у меня была маленькая сумочка, в камеру хранения, которая находится через дорогу. Стоит такая услуга пять гривен. Судя по тому, как ведут себя в этой камере, могу сказать, что это еще какое-то очередрное отделение посольства. Однако на мой вопрос: «Какое отношение вы имеете к посольству и почему именно у вас нужно хранить вещи?» - работники просто отмалчивались.

Запускают меня внутрь. А о уж том, что своевременно тебя не принимают, я не хочу и вспоминать. Это все пустяки.

Но за то время, пока я ждала под дверью, узнала много интересного. Смотрю, на стене вывешено объявление от 23.05.07, о том, что, начиная с указанного числа, все документы нужно переводить на испанский язык. Я сразу спрашиваю администратора, почему это нигде не указано - ни на сайте, ни по телефону никто об этом не сообщал, когда я записывалась на «собеседование», - и, в конце концов, хотя бы на улице, у входа, повесили это объявление.

Административная дама украинского, естественно, происхождения, начинает со мной разговаривать так, как будто я у нее одолжила тысячу долларов и не отдаю, - вызывающе и пренебрежительно, как это, мол, я смела вообще о чем-то ее спросить. Театрально держится за голову, приговаривая: “Вас триста человек в день, а я одна...”

Подходит моя очередь сдавать документы. Однако на мои документы никто и не смотрит, сначала требуют показать доллары, которыми я буду расплачиваться за визу. О расчете в евро не может быть и речи - только доллары США! Это в посольстве страны еврозоны. Показываю две двадцатки и однодолларовую купюру. Украинская девушка за окошком невозмутимо всматривается в одну из 20-долларовых купюр, крутит их в разные стороны, потом показывает на маленькое, едва заметное пятно от чернил. А тогда уставшим голосом: «Вы сегодня уже не сдадите документы, потому что я уже буду закрывать кассу, а ваши деньги не возьму, потому что моя начальница такие купюры не принимает. Придете завтра». Я начинаю просить, чтобы подождала несколько минут, думала, успею быстро где-то поменять. Выбегаю во двор, а в ближайшем обменном пункте смеются: “В Испанском посольстве принимают только новые - только что со станка - деньги, а у нас таких нет”. Впрочем, уставшая от “тяжелой работы” девушка и не думала меня дожидаться. Мне действительно пришлось идти в посольство на следующий день.

К следующему утру я нашла идеальные деньги, но возникла новая проблема. Та же девушка неохотно глянула на мои документы и сообщила, что анкету нужно сдавать в двух экземплярах и заполнять не совсем так, как я это сделала... Еще и удивляется: «А разве я вам этого не говорила вчера?»

У меня просто отняло речь. Я села все переписывать и потратила, еще половину рабочего дня.

Наконец после всех переписываний девушка смилостивилась и документы приняла. О том, что они заполнены на английском, а не на испанском языке, она ничего не сказала. Поэтому, думаю, меня еще ждут очень много сюрпризов, пока я получу визу, а может, и отказ.

Ксеня Коробко, г. Киев (фамилия по понятным соображениям изменена)