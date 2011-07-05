Янукович хвастается тем, чего нужно стыдиться

В первый рабочий день нынешней недели президент Виктор Янукович принимал высокого гостя – президента Кипра Димитриса Христофиаса. И как полагается в подобных ситуациях, лидеры дали совместную пресс-конференцию журналистам, на которой постарались рассказать о каких-то хороших моментах в сотрудничестве двух стран.

Однако Виктор Федорович не придумал ничего лучшего, как попытаться выставить в радужном свете ситуацию с взаимными инвестициями между Украиной и Кипром. «Сегодня в Украину Кипр инвестировал около 11 млрд. долл., и при участии этого капитала в нашем государстве создано более 3 тыс. предприятий. В свою очередь Украина инвестировала в Республику Кипр около 6,5 млрд. долл. Это почти вполовину меньше, но мы также считаем, что у нас есть желание выгодные для Украины проекты инвестировать в Кипр», - отметил, в частности, он.

При этом украинский президент подчеркнул, что Кипр является стратегическим партнером для Украины в вопросе привлечения инвестиций, и добавил, что руководители страны договорились расширить договорную базу и экономическое сотрудничество.

Янукович не стал вдаваться в детали, описывающие сущность как инвестиций из Кипра в Украину, так и инвестиций из Украины в Кипр. Также он «из скромности» не сообщил о том, что по объемам прямых иностранных инвестиций в Украину маленький остров Кипр загадочным образом уже давно является лидером, заметно обогнав такие крупные государства как США, Японию, Германию и Россию. Кроме того, и по размерам прямых инвестиций из Украины также именно Республика Кипр находится на первой позиции – причем, с огромным отрывом от ближайших преследователей.

Но и без этих разъяснений всем экспертам и политикам прекрасно известно, что гордиться такой картиной с инвестициями в Кипр и из Кипра украинскому правительству никак нельзя. Наоборот, данная картина весьма позорна и вредна для Украины.

Итак, что собой представляют прямые инвестиции из Украины в Кипр? По состоянию на 1 апреля 2011 года их величина составляет 6 379,0 млн. долл. Для сравнения: на втором месте стоит Россия, в которую из Украины инвестировано всего 201,3 млн. долл. Не правда ли, странная ситуация?

Однако этому есть простое объяснение. Инвестиции из Украины в Кипр в таком огромном объеме возникли, можно сказать, одномоментно. Произошло такое «чудо» во второй половине 2007 года. Например, на 1 июля 2007 года данные инвестиции составляли лишь 263,1 млн. долл., а на 1 января 2008 года – уже 5 825,5 млн. долл.

Инвестировала же тогда свои миллиарды в Кипр, главным образом, единственная украинская структура - компания SCM, принадлежащая самому богатому украинцу и парламентарию из фракции Партии регионов Ринату Ахметову. «Мы не выводили за рубеж деньги, не перенаправили за рубеж финансовые потоки наших предприятий, не вывозили из Украины наши заводы. Мы передали акции наших украинских предприятий нашим дочерним европейским компаниям», - так, пытаясь оправдаться, прокомментировали ситуацию представители компании SCM. Причем, в компании опровергли возможность вывода средств из-за политической конъюнктуры в стране. Но никто в Украине не сомневался, что именно в связи с опасениями Ахметова за свои активы после прихода на должность премьер-министра Тимошенко были тогда спрятаны на кипрский оффшор бумаги SCM.

Что касается так называемых прямых инвестиций из Кипра в Украину, то с ними тоже все предельно ясно. Лидером по величине прямых иностранных инвестиций в Украину этот остров стал также в 2007 году, обогнав тогда Германию. На 1 апреля 2011 года «киприоты» вложили в Украину 10 665,0 млн. долл., на втором месте - Германия с 7 153,4 млн. долл., из которых, к тому же, 4,8 млрд. долл. внесено компанией «Mittal Steel» за покупку в 2005 году комбината «Криворожсталь».

Представляют же собой инвестиции из Кипра в Украину деньги, в основном, украинских бизнесменов, переведенных ранее на этот оффшор с целью уклонения от уплаты налогов в Украине. Затем эти «грязные» деньги «отмываются» под видом прямых иностранных инвестиций. И всё это также хорошо известно как украинским, так и иностранным экспертам. «Кипр давно превратился в крупнейшего инвестора украинской экономики: из этой страны инвестировано более 8,5 миллиарда долларов. А из Украины в Кипр, по данным официальной статистики, только прямых инвестиций - 6,3 миллиарда долларов. Всем понятно, что эти инвестиции - средства украинских предприятий, которые избегают налогообложения», - честно признался в декабре прошлого года вице-премьер Сергей Тигипко.

Причем, украинские парламентарии предпринимали ранее попытки денонсировать соглашение Советского Союза с Кипром об избежании двойного налогообложения, которое позволяло украинским предпринимателям избегать налогообложения. Но всякий раз им это не удавалось.

Например, данный вопрос был вынесен на голосование Верховной Рады в декабре 2008 года. Но поддержали тогда идею ликвидации кипрского оффшора лишь фракции БЮТ (152 голоса) и частично «Наша Украина» (58 голосов). Против этого выступили единогласно «регионалы» и коммунисты, а фракция Блока Литвина дала лишь один голос за денонсацию соглашения с Кипром.

Как видим, ситуация с кипрскими инвестициями весьма неприглядна. Поэтому президент Янукович поступил весьма опрометчиво, принявшись рассказывать в понедельник при встрече с кипрским коллегой об «успехах» в обмене инвестициями Украины и Кипра. Хвастаться здесь абсолютно нечем, зато есть, чего стыдиться и от чего следует избавляться как можно скорее.

Аркадий Кашуба