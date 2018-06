Туристическая фирма уничтожила около 100 ездовых собак

Канадская полиция начала расследование убийства около сотни ездовых собак, которые принадлежали туристической фирме Outdoor Adventures, сообщает Би-би-си.

Предполагается, что убийство было совершено в апреле прошлого года. Согласно следственным документам, компания расширила "парк"ездовых собак породы хаски после состоявшейся в 2010 году в Ванкувере зимней Олимпиады, пользуясь ростом интереса к походам на собачьих упряжках. Однако после изменения конъюнктуры и падения спроса на подобные развлечения руководство решило избавиться от животных, пишет РИА “Новости” со ссылкой на Toronto Star.

По данным Общества борьбы с жестоким обращением с животными (SPCA, Society for the Prevention of Cruelty to Animals), по инициативе которого было возбуждено дело, все истребленные в апреле собаки были полностью здоровы. Представитель SPCA Марси Мориарти указала, что собак убивали, стреляя в голову, а выжившим животным перерезали горло. По мнению Мориарти, инцидент является "несомненным уголовным преступлением".

Происшествие приобрело огласку после того, как бывший служащий Outdoor Adventures, участвовавший в убийстве, обратился за компенсацией в связи с повышенным стрессом на работе: ведь в его служебные обязанности убийство собак не входило.