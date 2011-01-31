Может ли налоговая система Украины работать на Украинское государство?

В последний день декабря позвонили из налоговой инспекции и предложили срочно отказаться от одного из двух основных документов частного предпринимателя – или свидетельства плательщика НДС, или свидетельства об уплате единого налога. В отличие от похожей проблемы, которая возникла 2009 года, когда все положительно решилось затягиванием и успешным противодействием предпринимателей выходкам власти, в этот раз не колебался ни минуты. Свидетельство плательщика НДС сдал в тот же день.

Из-за нормы нового Налогового кодекса о запрете предприятиям относить расчеты с предпринимателями-упрощенцами на валовые расходы какое бы то ни было их взаимодействие потеряло смысл. То есть по новому НК, пожалуйста, работайте, но оплата – за счет прибыли. Просто и цинично.

Кто же будет платить из прибыли? При таких раскладах и дата сдачи свидетельства о едином налоге тоже не за горами. Ввиду полного упадка предпринимательской деятельности...

Появляется закономерный вопрос: а зачем они это делают?

В целом законы каждой страны, и Украина не исключение, имеют стройную, рациональную, логическую и государственническую основу. Структура данных выстраданных веками законов, как правило, четкая, понятная и объяснимая. Если способен – то организуй, создавай, производи и зарабатывай, получай прибыль. Только поделись при этом с другими – менее или совсем не способными. А для забывчивых и очень жадных создана налоговая система. В целом правильная штука, только если она не в глупых руках.

Возьмем наш новый Налоговый кодекс с его откровенными ляпами. Особенно в части малого и среднего бизнеса. Полгода народ колотится и не может понять, что вдохновляет власть на такие шаги – непонимание или злые намерения.

Допустим лучший вариант – непонимание. Даром что они пиараятся как «команда профессионалов». В этом случае не все так безнадежно. Вон уже и “продвинутый” вице-премьер Тигипко пригласил предпринимателей взять участие в доработке НК, подавать предложения. Если дело в “непонимании”, то нужно начинать с азов – с разработки новой системы классификации деятельности бизнеса.

Всякую деятельность в соответствии с ее результатами можно классифицировать по двум признакам.

Первое. Создается ли новый продукт, технология, услуга и тому подобное – или нет. Если нет, то имеем дело с торговлей или перепродажей готового товара.

Второе. Способствует ли деятельность предприятия развитию своей экономики – или экономик других стран.

Этих двух признаков достаточно для того, чтобы разработать новую, адекватную требованиям времени классификацию бизнеса и расставить приоритеты.

Так, очевидно, что торговля отечественными товарами должна иметь высший приоритет, чем импортными. И совсем не лишним будет прибавить здесь налоговый фильтр к уже имеющемуся таможенному.

Не секрет, как и по каким схемам и через какие окна у нас завозят и оформляют импортные товары. А это и есть прямая диверсия против собственной экономики.

В то же время сфера производства, разработки новых технологий и некоторые материальные услуги должны поддерживаться. Без каких бы то ни было изъятий. И если предприниматель желает, то не только на едином налоге, но и с НДС. Хотя бы лишь потому, что именно материальную деятельность с отчетностью относительно НДС достаточно легко проверять.

Только после разработки такой государственно ориентированной классификации можно переходить к нормативно-регуляторным актам.

Власть должна понять элементарную вещь: чем больше субъектов малого и среднего бизнеса будет в стране, тем более налогов будет собираться, и соответственно – будет легче содержать 13 миллионов социально зависимых граждан.

Кстати, большую часть ВВП во всех развитых странах дает малый и средний бизнес.

А у нас?! Точно по Булгакову: «Душили, душили... Душили, душили...»

Виктор Малей, предприниматель, г. Киев