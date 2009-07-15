Русская украинка: да никто меня не дерусифицирует!

Думаю, нам, русскоязычным гражданам Украины, удастся показать, что можно, оставаясь русской, любить страну, в которой живешь. Любить, не замыкаясь при этом в русскоязычное гетто...

Недавно российский МИД снова озаботился отношением украинской власти к проблемам “русскоязычного населения” и русского языка в Украине, призвав в посредники для решения вопроса даже ОБСЕ. Открытое письмо российскому МИДу российской соотечественницы

Дорогой российский МИД!

Безмерно радуясь проявлению вашей отеческой заботы, хочу уведомить, что ваши тревоги совершенно напрасны. С русским языком мы, этнические русские граждане Украины, живем в полном согласии и гармонии. Более того, во дни сомнений и тягостных раздумий о судьбах нашей этнической родины (я имею ввиду напряженную обстановку на Кавказе, плачевное состояние Газпрома, кризис, отсутствие гражданских свобод и свободы слова) русский язык – один нам поддержка и опора. Не будь его, как не впасть в отчаяние при виде того, что творится в России, которая нам совсем не чужая страна.

Дополнительно, мы хотим сообщить, что нас никто не «дерусифицирует». Нам, счастливым носителям языка Пушкина, Толстого и Достоевского совершенно не в тягость выучить еще и язык страны, в которой мы живем. И, переиначивая классика, могу сказать: «Римский император Карл пятый считал, что на испанском с Богом говорить прилично, на французском – с друзьями, на немецком – с неприятелями, на итальянском – с женщинами. Но знай он украинский, он бы признал в нем благозвучие итальянского, легкость французского, крепость немецкого, искренность испанского». Но вы правы в том, что публичная сфера применения русского языка сужается, и это языковое пространство русскому языку приходиться уступать украинскому, а потом, возможно, делить его и с английским языком. Но у нас, носителей русского языка, появляется замечательная возможность продемонстрировать еще одну грань новой русской культуры: ненавязчивость и толерантность, способность жить в стране, где государственным является другой язык и при этом не впадать в истерику, что родной тебе русский язык перестает доминировать.

Как часто России приходилось слышать упреки, что во всех республиках бывшего СССР национальные языки утратили динамику своего естественного развития из-за засилья русского. И, может быть, в быту и с друзьями русскоязычным гражданам Украины получится показать всему русскоязычному миру за рубежом, что можно, оставаясь русской, любить страну, в которой живешь. Любить, не замыкаясь при этом в русскоязычное гетто. И, может быть, увидев таких русских, народы постсоветских стран, поймут и поверят, что русская духовность – это не абстрактный символ, не выражение из арсенала современных пропагандистов, а что она таки существует. Мы сможем это доказать, если нам не будут мешать политики, в том числе и из «ближнего зарубежья».

А за русский не волнуйтесь. Мы его не забудем, мы так же, как Гоголь, считаем, что в нем что ни звук, то подарок, все зернисто и крупно, как жемчуг…

Поскольку круг ваших забот об Украине невероятно широк, дополнительно сообщаем: сердце нашей ГТС бьется совершенно спокойно и пребывает в режиме любви к газовому поставщику. Старики УПА, до 60-х годов сидевшие в лесах, отчаянно и безрассудно желая отвоевать независимость Украины у страны, имевшей атомную бомбу, получают свою порцию почестей и признания. Наш парламент, хоть и мотузит друг друга, кажется нам местом более живым, чем мертвецки спокойное единодушие Думы. И давайте признаемся – между нами русскими – не все так плохо в Украине, раз программа переселения в Россию соотечественников так и не стала массовой.

Марина Лаптева