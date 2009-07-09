МИД: Россия злоупотребяет термином "русскоязычное население"

Высказывания официальных должностных лиц Российской Федерации о «дискриминационных действиях» власти Украины в отношении русскоязычного населения являются недопустимыми.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины отмечает, что все чаще со стороны официальных должностных лиц Российской Федерации звучат заявления об ущемлении прав так называемого „русскоязычного населения” в Украине.

Так, отмечается в документе, официальный представитель МИД РФ 9 июля с.г. обвинил Украину в „дерусификации, форсированном переводе образовательного и информационного пространства и судебно-административной сферы страны полностью на украинский язык”. Хотя, вполне понятно, что независимое государство должно пользоваться своим государственным языком на собственной территории, отмечают в МИД.

“Подобные заявления воспринимаются как попытка искусственно создать напряжение между двумя народами, противопоставляя украинцев и россиян, проживающих на территории нашего государства.

Спекулятивно злоупотребляя термином „русскоязычное население”, официальная Москва позволяет себе указывать, каким образом ситуацию с обеспечением прав российского меньшинства в Украине должен оценивать Верховный комиссар ОБСЕ К.ВОЛЛЕБЕК. Подобные действия являются нескрываемым давлением на представителей международных организаций, что недопустимо”, - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД Украины считают, что это является также очевидной попыткой отвлечь внимание от крайне неудовлетворительного обеспечения прав этнических украинцев на территории самой России, где нет ни одной украинской школы, ни одной украинской газеты, которые поддерживались бы государством.

“Странно, что руководство РФ не владеет информацией относительно реального количества российских граждан, проживающих на территории Украины. Хотели бы напомнить, что в Украине проживает 17 процентов, а не 17 миллионов этнических россиян, которые в подавляющем большинстве являются гражданами Украины, а не России”, - отмечают в МИД.

“Такие постоянные „ошибки” российского руководства в оценке этнической ситуации в Украине является попыткой дезинформировать общественное мировое мнение и заявить о якобы особом праве России вмешиваться во внутренние дела Украины”, - говорится в заявлении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что уже не в первый раз российские высокопоставленные должностные лица отождествляют два абсолютно разных понятия – российское меньшинство и русскоязычное население Украины. “Действительно, в Украине миллионы людей считают русский язык родным. Во многих странах мира люди изучают, знают русский язык и общаются на нем. Но никто не уполномочивал Российскую Федерацию их защищать”, - заявляют в МИД.

В документе подчеркивается, что права российского и других национальных меньшинств в Украине защищаются одним из самых демократических законодательств в этой сфере, что подтверждено авторитетными европейскими и мировыми организациями по защите прав человека.

“Украинская сторона ожидает, что высокопоставленные должностные лица РФ, наконец, откажутся от громкой риторики, и будут развивать конструктивный диалог относительно реального обеспечения прав этнических меньшинств на благо народов наших государств”, - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июня, официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО заявил, что Министерство иностранных дел РФ рассчитывает на объективную оценку Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств (ВКНМ) Кнута ВОЛЛЕБЕКА «дискриминационных действий» власти Украины в отношении русского языка и русскоязычного населения.

ВКНМ проводил исследование обеспечения образовательных прав украинцев в России (9-14 марта с.г.) и этнических россиян в Украине (20-25 апреля с.г.).

О проведении такого исследования была достигнута договоренность во время встреч руководства МИД Украины с К.ВОЛЛЕБЕКОМ в ходе его визитов в Украину в 2008 году, в том числе во время заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Хельсинки 4-5 декабря 2008 года.