Данные исследований: спасти мир от никотиновой зависимости смогут электронные сигареты

Динамика рынка электронных сигарет на сегодня весьма положительная: за последнее десятилетие спрос на вейп-девайсы активно вырос, а количество брендов, представляющих ЭСДН (электрические системы доставки никотина), превышает 500 тыс.

Отношение к вейпингу неоднозначное: для одних это — дань моде, для других — альтернатива классическому курению. Очевидно одно: за «парящим» человеком не тянется шлейф табачного дыма, а значит, польза от е-сигарет есть! Какова же цена вопроса?

Ценовая политика на рынке вейпинга постепенно изменяется в пользу потребителя, тогда как стоимость табачных изделий активно растет. В Украине цена боксмода в комплекте с картриджем — от 700 грн (для последующего приобретения бака с жидкостью объемом 30 мл необходимо не менее 100 грн).

Несмотря на экономические тенденции, для соотечественников вейпинг — урбанистическая субкультура, чего не скажешь о западноевропейских странах (например, Великобритании, где е-сигареты буквально прописывают, как «рецепт», желающим избавиться от никотиновой зависимости).

Из двух зол...

Доказать 100-процентный вред вейпинга пока не удалось никому, однако недавние исследования ученых из США буквально «открыли Америку»: оказывается, е-сигарета может спасти жизнь почти 7 млн людей — таков информационный посыл статьи из журнала Tobacco Control, вышедшей в октябре 2017 года.

Девид Леви, профессор Центра онкологических заболеваний Ломбарди (он же автор дискуссионного материала) применил комплексную компьютерную модель для расчета пользы и потенциальных рисков е-сигарет.

Во внимание принимался, в частности, «эффект» пассивного табакокурения, отсутствующий при потреблении ЭСДН.

Парение безникотиновой жидкости способно спасти жизнь от 1,6 до более 6 млн курильщиков — таковы прогнозы онколога. По его мнению, задача государства должна заключаться не в ограничении, а в поощрении вейпинга, который является единственной разумной альтернативой небезопасным никотиносодержащим продуктам.

Не кнутом, а пряником

Обращение Леви к правительству США объясняется некоторой «жесткостью» американского закона к тем, кто проповедует «открытый вейпинг».

Справедливости ради отметим тот факт, что за последние полгода методы борьбы с парением стали толерантными: например, заметно упростилась процедура регистрации сегментного бизнеса и открылись кафе для любителей попарить.

Несмотря на перспективы, некоторые восточноевропейские страны и государства ЕС ввели серьезные экономические регуляторы в сфере сбыта е-сигарет, а также ограничили реализацию группы товаров для вейпинга (например, допускается продажа жидкости ограниченным объемом — 10 мл, картриджа — 2 мл).

Нет дыма без огня

В Украине сегодня наблюдается попытка урегулирования рынка электронных сигарет механизмами права.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, сочетающий западноевропейский и американский опыт контроля и ограничений (в частности, внедрение сертификации на группу товаров и систему сбыта).

Пока же украинским вейперам «закон не писан», а это значит, что отрасль ЭСДН активно расширяется, появляются новые бренды, а потребитель сам корректирует свои привычки, в том числе и в пользу здоровья окружающих.