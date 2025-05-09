Речь идет о вулкане Аксиал.

Глубоко под Тихим океаном находится неспокойный подводный вулкан у берегов штата Орегон, который подает признаки того, что может скоро снова проснуться. Об этом пишет Interesting Engineering.

Известно, что подводный вулкан Аксиал расположен на глубине более 1 километра под поверхностью океана. Также он находится в горячей точке вдоль хребта Хуан-де-Фука, где тектонические плиты Тихого океана и Хуан-де-Фука медленно раздвигаются, таким образом вулкан наполняется магмой, увеличивая частоту небольших землетрясений.

Исследователи из Инициативы океанических обсерваторий Национального научного фонда считают, что рост сейсмической активности свидетельствует о том, что извержение может произойти совсем скоро.

Видео дня

"На данный момент происходит несколько сотен землетрясений в день, но это все еще гораздо меньше, чем мы наблюдали перед предыдущим извержением", - отметил морской геофизик из Вашингтонского университета Уильям Уилкок.

Несмотря на то, что предсказать точное время сложно, Уилкок уверяет, что извержение может произойти в любое время между концом 2025 и началом 2026 года, или даже завтра.

"Я бы сказал, что извержение произойдет где-то позже (этого года) или в начале 2026 года, но это может произойти и завтра, потому что это абсолютно непредсказуемо", - подчеркнул он.

По словам ученых, регион может стать свидетелем тысяч небольших землетрясений, ведь вулкан извергается под водой.

"В 2015 году было зафиксировано 10 000 землетрясений в течение 24 часов, когда магма вытекала из подводного вулкана в течение месяца, оставляя за собой след на глубине около 25 миль (40 километров) под водой. Магматическая камера подводного вулкана Аксиал несколько раз разрушалась в течение многих лет, оставляя после себя глубокий, широкий бассейн, известный как кальдера", - напомнили в Interesting Engineering.

Несмотря на экстремальные условия, в этой местности продолжает процветать жизнь. В частности гидротермальные источники, которые разбросаны по дну кальдеры, выпускают богатые минералами жидкости в ледяную морскую воду, создавая шлейфы, которые кишат микробами, такое явление еще называют "снегоочистителями".

Несмотря на то, что прошлые извержения уничтожили маленьких существ, которые скопились вокруг этих жерл, их возвращение происходит очень быстро, поэтому уже через несколько месяцев экосистема начинает восстанавливаться.

"Я думаю, что это одно из величайших открытий, которые мы сделали. Жизнь процветает в этой негостеприимной среде, и вулканы, вероятно, являются одним из основных источников жизни в наших океанах", - отметила профессор морской геологии и геофизики в Вашингтонском университете Келли.

Она добавила, что морские обитатели могут почувствовать сейсмические сдвиги после извержения, однако активность может остаться незамеченной для людей на суше.

"Это не очень взрывоопасное событие. Вы не увидите облака пепла над водой, ничего подобного. Это все равно, что вылить милю морской воды на вершину Килауэа (вулкан на Гавайях - УНИАН)... Вы можете увидеть небольшой фонтан, но не более", - заверила Келли.

По словам исследователей, извержение, скорее всего, будет происходить между январем и апрелем, ведь предыдущие события в 1998, 2011 и 2015 годах происходили именно в этот период.

Извержение вулкана - последние новости

Как писал УНИАН, на Филиппинах произошло извержение вулкана, вследствие чего начался пеплопад. Речь идет о вулкане Булусан, который засыпал близлежащие села пеплом.

Также сообщалось, что в Италии извержение вулкана превратило мозг человека в стекло. Такое извержение произошло в 79 году нашей эры, в результате чего погибли тысячи людей.

Вас также могут заинтересовать новости: