Эксперт отметил, что изменения на валютном рынке будут минимальными и контролируемыми.

Украинцам с 12 по 18 мая стоит ожидать медленного "продвижения" курса валют вверх. Отмечается, что такие изменения не станут угрозой для стабильности валютного рынка.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что рынок "живой", а изменения будут минимальными и контролируемыми.

Согласно его прогнозу, курс доллара по 18 мая включительно будет находится в коридоре 41,25 - 41,65 гривни за доллар на межбанке и 41,2 - 41,6 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить в Украине до 18 мая 4120 – 4160 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41200 – 41600 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что курсовые показатели межбанка и наличного рынка снова выровняются, а разница между курсами будет почти нулевой.

По его словам, официальный курс может колебаться в диапазоне 41,6 - 42 гривни за доллар. Таким образом, 100 долларов в Украине лдо конца мая будуть стоить 4160 - 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41600 - 42000 гривень.

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