В первом квартале этого года японская Toyota продала 2,26 миллиона авто.

В списке самых популярных в мире автомобильных брендов 2025-го с огромным отрывом лидирует Toyota. Об этом сообщает профильный портал Focus2Move.

В первом квартале этого года Toyota продала 2,26 миллиона авто, тогда как показатели Volkswagen (занявший второе место) составили "всего" 1,18 миллиона.

На четвертой позиции оказался еще один японский бренд - Honda, тогда как Nissan занял шестую позицию рейтинга. Среди китайских брендов наиболее популярным оказался BYD, а замыкает десятку Geely.

Видео дня

ТОП-10 самых популярных брендов 2025 года:

Toyota - 2,26 млн единиц (+4%);

Volkswagen - 1,18 млн (+2.6%);

Ford - 934 661 (-0.1%);

Honda - 899 358 (-6.4%);

Hyundai - 880 285 (-0,1%);

Nissan - 804 691 (-4%);

Kia - 757 252 (+6%);

BYD - 727 252 (+21%);

Chevrolet - 692 036 (-3,3%);

Geely - 529 690 (+65.2%).

Мировой авторынок - главное

Ранее УНИАН сообщил, что рейтинг самых популярных моделей в мире в 2025 году возглавила Toyota Corolla.

В первом квартале этого года было продано более 244 тысяч таких авто. Вторую позицию заняла еще одна модель популярного японского автопроизводителя - Toyota RAV4.

Если смотреть конкретно на Европу, то здесь ситуация довольно сильно отличается, ведь в данном случае уверенно доминируют европейские автопроизводители.

Наиболее популярной моделью в первом квартале этого года в Европе стал автомобиль Renault Clio, тогда как на второй и третьей позиции расположились модели от Dacia. Далее следуют автомобили от Volkswagen и Citroen.

Вас также могут заинтересовать новости: