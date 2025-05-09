Сухая погода сохранится только на юго-востоке страны.

На выходных, 10 и 11 мая, в Украине сохранится мокрая и холодная погода. В субботу дожди сконцентрируются на западе страны, а к концу недели доберутся до северных и центральных областей. Ночью в большинстве областей будет +3°...+6°, а днем +10°...+14°, только на юго-востоке местами потеплеет до +15°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +6°, днем +13°. В воскресенье ночью ожидается +5°, а днем +11°, пасмурно, дождь.

Во Львове в субботу ночью +2°, днем +9°, пасмурно, дождь. В воскресенье ночью +3°, днем +12°, небольшая облачность, дождь.

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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +9°, пасмурно, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха +3°...+12°. В воскресенье температура будет +5°...+11°, небольшая облачность, легкий дождь.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье - небольшая облачность, +9°...+14°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +6°, днем +12°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +4°...+14°, пасмурно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +13°. В воскресенье температура составит +6°...+16°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +6°...+11°, небольшой дождь. В воскресенье +4°...+15°, небольшая облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +7°, днем +15°. В воскресенье ночью ожидается +4°, днем +17°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +8°, днем +13°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +16°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +3°, днем +17°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -4°, днем до +10°. В воскресенье ночью температура составит 0°, днем столбики термометров покажут +6°, небольшая облачность, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +1°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь. В воскресенье - небольшая облачность, дождь. Температура ночью составит +2°, днем +12°.

В Трускавце в субботу пасмурно, ливень, температура до +9°. В воскресенье - небольшая облачность, дождь, температура +2°...+11°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +12°. В воскресенье - небольшая облачность, дождь, +3°...+12°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +8°...+14°, дождь.

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