Западные разведки, почти все как одна, утверждают, что Путину хватит времени, чтобы перевооружиться и напасть.

За год РФ производит более 1400 баллистических ракет "Искандер" и 500 крылатых ракет Х-101.

Как пишет издание The Economist, таким образом россиский диктатор Владимир Путин хочет вернуть своей стране имперский статус. В материале издания говорится, что риторика властелина Кремля ставит под сомнение не только суверенитет Украины, но также Финляндии и стран Балтии, а война для него - способ удержать власть, контроль и мобилизовать общество.

Издание отметило, что в настоящее время РФ пока не готова к широкому противостоянию с НАТО, но уже через 6 месяцев может быть готова к нападению на одну из балтийских стран, а еще через 2 года - к ограниченной войне против нескольких стран.

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Журналисты подчеркнули, что Западные разведывательные агентства тщательно изучили, сколько времени это может занять. Их выводы значительно различаются. США говорят, что Россия восстановит свою армию "в течение следующего десятилетия". Норвежская разведка считает, что "самое раннее" это будет 5-10 лет. А оценки Украины предполагают от 5 до 7; немецкие — от 5 до 8. Эстонские спецслужбы настроены наименее оптимистично, предлагая России от 3 до 5 лет на создание новых формирований в зависимости от хода войны, экономики России и сохранения санкций.

Людские ресурсы также являются серьезным ограничением, указало издание. "В краткосрочной перспективе РФ набирает около 30 тыс. человек в месяц, но в будущем страна столкнется с проблемами сокращения и старения населения", - констатировало издание.

"Восстановление материальных средств будет намного быстрее и проще, чем фактическая способность использовать силы", - отметил Майкл Кофман из Фонда Карнеги.

Вооруженные силы России значительно улучшились, например, в поиске и нанесении ударов по целям с помощью беспилотников, но их способность масштабировать это ограничена качеством работы войск, офицеров и штаба.

Качество российских войск пострадало из-за тяжелых потерь. На Западе считают, что с конца 2024 года российские военные госпитали работают на пределе своих возможностей.

В материале указано, что РФ, скорее всего, будет воздерживаться от любых военных действий, которые могут привести к срабатыванию ст. 5 НАТО. Но ее аппетит может вырасти не в последнюю очередь, если она подумает, что глава Белого дома Дональд Трамп может проигнорировать мелкие нарушения.

"В ближайшие годы Россия постепенно станет более склонной использовать военную силу, чтобы оказать давление или бросить вызов НАТО в целом или отдельным странам альянса", - утверждает датская разведка.

Война РФ и НАТО

Нидерланды назвали большую, чем Россия, угрозу для НАТО. Разведка страны не считает, что Путин может начать новую войну прямо сейчас. В частности, глава военной разведки страны, вице-адмирал Питер Рисинк сказал, что если РФ сохранит политический аппетит к войне и темпы военного производства, то после прекращения войны в Украине может быть готова к новому военному конфликту уже в течение года.

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