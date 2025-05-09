Европейскую делегацию возглавляет верховный представитель ЕС Кая Каллас.

Европейские министры и дипломаты в составе делегаций 35 государств и Совета Европы прибыли сегодня во Львов на День Европы.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Telegram. В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Андрей Сибига поздравили главу европейской дипломатии Каю Каллас и европейских коллег.

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Визит начался с чествования на Лычаковском кладбище украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью, защищая Украину от российской агрессии.

"Во время встречи мы обсудили дальнейшие совместные усилия для укрепления Украины, усиления давления на Россию и продвижения вступления Украины в ЕС", - сообщил Сибига.

Глава МИД Украины добавил, что впереди два важных события - встреча министров иностранных дел ЕС и заседание основной группы (Core Group) по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Как сообщил премьер Шмыгаль в сети X, во Львове состоялась насыщенная и дружеская встреча с верховной представительницей ЕС Каллас.

"Важно и символично, что в День Европы, европейские партнеры бок о бок с Украиной. Обсудили широкий спектр вопросов, в частности ситуацию на фронте и оборонные нужды. Благодарны за инициативы по выделению 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности и по увеличению военной поддержки в 2025 году", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, отдельно обсуждалась тема усиления санкций против России.

"Рассчитываем, что 17-й пакет будет согласован и одобрен европейскими странами как можно быстрее. Мы также рассчитываем на дальнейшую работу в вопросе конфискации замороженных российских активов и их направления на нужды Украины. Ценим солидарность ЕС с Украиной в это сложное время", - отметил Шмыгаль.

В свою очередь, Каллас в сети X отметила, что сегодня европейцы отмечают День Европы с Украиной и ее народом.

"Вместе с министрами иностранных дел мы выступаем в единстве с Украиной ради долговременного мира. Ради будущего, в которое мы верим", - сообщила Каллас.

Интересно, что во Львов также прибыл новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Это его первый визит в Украину на этой должности. Он заверил, что Германия будет оставаться среди государств, которые оказывают Украине наибольшую поддержку.

"Мы будем делать то, что необходимо, и будем делать это столько, сколько будет необходимо, пока Россия не осознает, что война должна закончиться, что мы должны сесть за стол переговоров и что мы должны соблюдать режим прекращения огня", - заявил Вадефуль.

Помощь Европы Украине

1 млрд евро выделят отдельные европейские страны для развития оборонно-промышленного комплекса Украины в рамках датской инициативы.

Также ожидается, что во Львове объявят об окончательном политическом одобрении создания Трибунала по военным преступлениям.

В Евросоюзе намерены одобрить 17-й пакет санкций против России 20 мая. Новые санкции должны быть "кусачими", и, среди прочего, будут включать новые ограничения против российского "теневого флота".

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