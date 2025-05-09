Китайский лидер впервые лично изложил принципы соглашения о прекращении войны.

Лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с Владимиром Путиным заявил о необходимости достижения "справедливого" мирного соглашения для прекращения войны в Украине.

Как пишет Bloomberg, во время беседы с Путиным Си подчеркнул, что надеется на достижение "справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, которое примут все вовлеченные стороны", и которое может быть достигнуто путем диалога.

"Хотя Си не стал подробно рассказывать о том, как должна выглядеть возможная сделка, однако это первый случай, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения о прекращении войны с Кремлем", - отмечает издание.

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Высказывания Си прозвучали после того, как Трамп заявил, что для него было бы "естественно" попросить Китай помочь в заключении сделки между Украиной и Россией.

При этом Bloomberg указывает, что заявления китайского лидера стали последним шагом в его балансировании на пути к налаживанию связей с Европой в условиях фактического торгового эмбарго со стороны США.

Си Циньпин и война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что некоторые обозреватели рассматривают визит Си Цзиньпина в Москву как способ показать, что новый альянс автократий сформирован. Это демонстрация силы на фоне развала единства Запада.

Также сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин сделали издевательское заявление об Украине. В нем сообщается, что для "долгосрочного урегулирования украинского кризиса" необходимо устранить его "первопричины".

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