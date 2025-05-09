Узнайте, какие секретные места для посева огурцов повысят их урожайность.

Каждый дачник мечтает узнать, как посадить кабачки, чтобы собрать невиданный урожай в конце лета. При выборе правильного места урожайность культуры значительно повысится. А если семена посеяны неудачно, то труд будет напрасным - о крупным плодах можно забыть.

К счастью, даже на небольшом участке можно выделить уголок под кабачки. Вы удивитесь, но с такого растения можно собрать даже больше плодов, чем на обычном огороде.

Когда сажать кабачки в открытый грунт

Время посева зависит от сорта, но для прорастания семян нужна тепла погода. Температура воздуха не должна опускаться ниже 15°. Поскольку в этом году май выдался морозным, посадку лучше отложить на конец мая-начало июня. Ранние разновидности можно сеять и в июле.

Видео дня

Эта культура требовательна к качеству грунта - он обязательно должен быть легким, рыхлым и плодородным. Поэтому перед за 2-3 недели перед тем, как сажать кабачки, рекомендуется внести компост в почву. Если сделать это в начале мая, то как раз к концу месяца земля будет подходящего качества.

Где и как сажать кабачки семенами

Правила посадки для всех сортов одинаковые: участок должен хорошо освещаться, чтобы на кабачках было много цветков. В тени растение хуже растет и чаще болеет.

Универсальный способ, как посадить кабачки в открытый грунт, это выкопать грядки ямы 3 см на расстоянии 50 см. В каждую положите два семечка, засыпьте и полейте грядки.

Если места на огороде недостаточно, попробуйте посеять овощи в таких нестандартных местах:

На клумбе . Цветники обычно хорошо освещаются, поэтому культуре там будет комфортно. К тому же возле цветов много пчел, а урожайность кабачков зависит от опыления.

. Цветники обычно хорошо освещаются, поэтому культуре там будет комфортно. К тому же возле цветов много пчел, а урожайность кабачков зависит от опыления. В теплице . При таком способе овощи могут плодоносить весь год и реже заражаются вредителями. Важно регулярно проветривать парник, чтобы плоды не сгнили.

. При таком способе овощи могут плодоносить весь год и реже заражаются вредителями. Важно регулярно проветривать парник, чтобы плоды не сгнили. Участок с первоцветами . Если у вас есть свободная земля с нарциссами, подснежниками и тюльпанами, можно посеять там семена после увядания. Летом такие луковичные культуры прячутся под землю до следующего года, поэтому участок пустует.

. Если у вас есть свободная земля с нарциссами, подснежниками и тюльпанами, можно посеять там семена после увядания. Летом такие луковичные культуры прячутся под землю до следующего года, поэтому участок пустует. В емкости . Нестандартное, но подходящее место, где сажать кабачки - большой ящик, горшок, бочка или ведро. Объем должен быть не менее 10 литров. При таком способе земля дольше сохраняет влагу и тепло. К тому же вы сами регулируете состав почвы и можете сделать дренаж на дне.

Чтобы не беспокоиться об урожае, соблюдайте правила соседства культур. Кабачки хорошо растут рядом с пряностями, капустой, перцем, морковью, бархатцами. А плохими "соседями" считаются тыквы, арбузы, огурцы и дыни.

Вас также могут заинтересовать новости: