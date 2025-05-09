Южная Корея уже отреагировала на такие учения и осудила их.

Последние ракетные испытания Северной Кореи малой дальности были имитацией ядерных атак на США и Южную Корею. Об этом сообщили государственные СМИ Пхеньяна, передает Bloomberg.

Известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за совместными ударными учениями на восточном побережье, в которых участвовали 600-мм многослойная ракетная система и баллистические ракеты малой дальности "Хвасон-11".

""Успешные" учения были направлены на ознакомление ракетно-ядерных подразделений с "национальной системой интегрированного управления ядерным оружием" в свете учений США и Южной Кореи по подготовке к потенциальной ядерной войне", - отметили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

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В Bloomberg добавили, что такие баллистические ракеты, которые запустила КНДР, еще раз подтверждают угрозу, которая представляет для соседей страны, особенно из-за углубления военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

"Ранее в этом месяце Северная Корея и Россия впервые подтвердили, что Пхеньян отправил войска на помощь президенту Владимиру Путину в войне в Украине, но обе страны отрицают любую незаконную торговлю оружием", - напомнили в материале.

В то же время как утверждает Украина, КНДР поставляла Москве в войне о Киеве вариант ракеты малой дальности Hwasong-11, который также известен как KN-23 или KN-24.

"Государственные СМИ Северной Кореи также сообщают, что ракета серийно производится для развертывания во фронтовых частях", - добавили в материале.

В то же время Южная Корея осудила учения и предостерегла Север от дальнейших провокаций перед президентскими выборами 3 июня.

В свою очередь Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи и США, ведь там считают, что страны проводили "репетицию ядерной войны".

Ракеты КНДР - последние новости

Как писал УНИАН, ранее КНДР испытала баллистические ракеты на экспорт. Как сообщили вооруженные силы Южной Кореи, ракеты пролетели до 800 км и упали в море. По словам одного из аналитиков, речь идет о тех же типах ракет, которые Пхеньян уже поставлял России.

Также сообщалось, что во время удара РФ по Киеву были использованы северокорейские ракеты KN-23. По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, использование россиянами северокорейских ракет свидетельствует о недостатке у врага собственных аналогов баллистики.

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